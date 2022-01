El disseny guanyador del concurs d’idees per al solar de Jesuïtes annex a l’històric jardí Botànic es va presentar ahir quasi deu anys després de la signatura del conveni de permuta de l’Ajuntament de València amb el promotor hoteler Antoni Mestre per a alliberar els terrenys de formigó, en resposta, al seu torn, a dues dècades de reivindicació ciutadana de Salvem el Botànic.

La proposta definitiva arriba després d’un primer intent fallit de concurs amb la Universitat de València i planteja la construcció d’un nou jardí hortofructícola, contemplatiu i tancat per murs “vius” o “biocolonitzables”, construïts amb formigó de calç, amb irregularitats, incrustacions ceràmiques (a la manera de les tàpies típiques d’horta) i buits que proporcionaran refugi a insectes, amfibis o ocells. Al jardí s’accedirà per dues portes, una en la cantonada amb Ferran el Catòlic i una altra, la principal, en la nova replaça de l’eix per als vianants Beat Gaspar Bono-Ferran el Catòlic.

El nou jardí, amb dos milions de pressupost, està signat per un equip d’arquitectes i paisatgistes liderat per Carmel Gradolí i porta per lema, tal com va avançar aquest diari, “Bardissa” o mur verd. L’espai, que estarà dedicat a l’activista Trini Simó, està cridat a completar i vertebrar, mitjançant un corredor per als vianants i diverses xicotetes places, la gran illa verda que formen el Botànic, el jardí del Túria i les Hespèrides.

El disseny que ha seduït el jurat dona solució i ús a aquest disputat solar de la façana nord del jardí del Túria i recupera el vincle històric amb l’horta que va haver-hi fa anys. El nou jardí serà un “conjunt de referència quant a les ciències naturals”.

En la presentació in situ ahir del disseny guanyador, presidida per l’alcalde, Joan Ribó, i el regidor d’Ecologia i vicealcalde, Sergi Campillo, l’arquitecta Lara Pons va explicar que la proposta, per a la concreció de la qual en un projecte d’execució tindran ara sis mesos, dona una solució al solar de l’antic col·legi de Jesuïtes (San José), però també el connecta amb els espais verds emblemàtics que l’envolten (Hespèrides, Botànic i el mateix jardí del Túria).

La zona d’horta serà gestionada per l’Ajuntament, estarà organitzada en bancals de fruiters i hortalisses a diferents nivells i envoltada de canals d’aigua. Ocuparà aproximadament la meitat de la superfície del solar i no serà accessible al visitant, que podrà contemplar-la des de miradors amb bancs. Els horts es concentraran en la part que dona al jardí de les Hespèrides, encara que sense connexió directa. L’espai d’ús públic tindrà plantacions noves, un porxe emparrat, zones d’estada i una bassa d’aigua amb plantes aquàtiques i ocuparà la zona més pròxima a Ferran el Catòlic. Representarà l’altre 50 % de l’àmbit del jardí.

El solar de Jesuïtes, alliberat de l’hotel previst, ja té disseny.