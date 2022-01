Aquesta setmana serà la del principi de la fi de la sisena onada de coronavirus a la Comunitat Valenciana. Almenys és la predicció llançada pel matemàtic i divulgador de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, Santiago García Cremades, que augura que serà en aquesta setmana quan s'arribe al pic màxim de contagis d'aquesta explosiva sisena onada epidèmica. «El pic màxim pot estar en 1.600 casos per 100.000 habitants a 7 dies o una mica més, però l'important és que serà aquesta setmana», assegura el matemàtic. Així almenys ho avança el model predictiu dissenyat per aquest divulgador del Centre d'Investigació Operativa de la UMH, en el qual han treballat junt amb la Universitat Catòlica de Múrcia i la UPV, i que utilitza no sols les dades històriques de casos positius, sinó les dades de mobilitat que ofereix Google per a millorar les prediccions.

D'aquesta manera, el model de la UMH apunta al fet que la incidència acumulada a set dies —que ahir dilluns havia escalat fins a 1.537— podria arribar fins a més de 1.600 casos per 100.000 habitants a 7 dies i, a partir d'ací, baixar. Per a García-Cremades, «la velocitat de contagis, que està baixant», augura aquesta arribada al pic, com també ho fa el número reproductiu bàsic R que marca a quantes persones contagia de mitjana cada positiu: està en 1,02, molt a prop del límit de contenció de la pandèmia. El que no està tan clar és com serà la baixada d'aquesta onada després d'escalar en vertical. «Amb les dades del que va ocórrer a Sud-àfrica, la baixada seria igual d'intensa que la pujada, però és un escenari molt optimista. Sembla que serà una baixada més en altiplà i escalonada fins al febrer», apunta el matemàtic.