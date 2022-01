Els voluntaris demanen tornar al refugi d’animals de Paterna

El refugi municipal d’animals de Paterna, gestionat per l’empresa municipal Gespa, ha suspés de manera indefinida el voluntariat en les seues instal·lacions. L’Ajuntament va decidir en 2019 municipalitzar aquest servei que gestionava la protectora Modepran i des d’aleshores els voluntaris han denunciat públicament diverses situacions que s’han produït en el refugi. Les desavinences havien augmentat en les últimes setmanes, a causa de la mort d’un animal, un gos anomenat Logic, en circumstàncies que, per als voluntaris, no estan en absolut clares i que el consistori no ha aclarit hui dia. A principis del passat mes de desembre, el refugi va prohibir l’entrada de voluntaris al·legant, segons els voluntaris, que un dels seus treballadors havia patit una pintada en el seu cotxe. El grup de voluntaris ja ha declarat que no té res a veure amb aquests fets i hui dia encara no se sap res sobre qui n’és el responsable, però els voluntaris segueixen sense poder accedir al recinte.

El voluntariat és una activitat essencial per al benestar dels animals que viuen en protectores i refugis d’animals i és garantia de transparència i bona gestió. Els voluntaris del refugi d’animals de Paterna no només temen que sense ells els animals isquen a passejar amb molta menys freqüència, sinó que, a banda d’això, no podran conéixer l’estat dels animals o la seua destinació, ja que, a més de suspendre el voluntariat, ells afirmen que l’Ajuntament no ha respost a cap de les peticions d’informació sobre l’estat dels animals que s’han tramitat per registre d’entrada, tot i que tenen l’obligació legal de fer-ho. Els voluntaris anuncien mobilitzacions i han declarat que exigiran a l’Ajuntament de Paterna, governat pel PSOE, a l’alcalde, Juan Antonio Sagredo, i a la regidora de Benestar Animal, Merche Navarro, la restitució del voluntariat i la millora de les condicions en les quals es desenvolupa aquesta activitat.