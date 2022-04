A presó per assassinar el seu fill a Sueca i causar-li un mal inhumà a la mare

El Jutjat d’Instrucció 4 de Sueca ha acordat l’ingrés provisional a la presó, comunicada i sense possibilitat de fiança, de José Antonio A. C., l’home de 47 anys detingut per assassinar a ganivetades el seu fill d’onze anys a Sueca diumenge passat per a “matar en vida” la mare. La causa està oberta tant pel delicte d’assassinat com pel maltractament psicològic causat a la mare, després de cometre el seu crim amb la clara intenció de causar-li un mal inhumà posant fi a la vida de qui més estimava.

L’acusen, a més, de maltractament habitual i d’un delicte de trencament de condemna per incomplir de manera reiterada l’ordre d’allunyament de 200 metres i de comunicar-se amb la seua exparella i mare del xiquet que va dictar aquest mateix jutjat el mes d’agost després d’un judici ràpid. “Covard, assassí, fill de puta” són alguns dels crits amb els quals ha sigut rebut, a la seua arribada, el presumpte autor d’aquest crim de violència vicària per una multitud que clama justícia. “La presó permanent revisable es queda molt curta, no hi ha càstig suficient per a ell, hauria de patir tot el dolor que ha provocat”, exigia a les portes del jutjat una amiga de la mare. El jutge ha pres declaració també a la mare, a uns familiars i a un guàrdia civil que va intervindre en la detenció del presumpte assassí. DAVANT DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA, 016 El telèfon 016 atén les víctimes de violència de gènere les 24 hores del dia, tots els dies de l’any. En aquest telèfon trobaràs l’ajuda d’especialistes en múltiples idiomes. Si tu o algú que coneixes és víctima de violència física, psicològica, sexual, econòmica o de qualsevol altra índole, telefona-hi, el número no es queda registrat en la factura telefònica. En cas de necessitar ajuda urgent, en el 112 els equips d’Emergències t’auxiliaran amb rapidesa.