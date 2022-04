El València cobrarà 1,7 milions en la pròxima Supercopa

L’última informació d’El Confidencial va revelar la penalització econòmica de 5 milions d’euros que rebria l’RFEF en cas de no jugar la Supercopa Reial Madrid o Barcelona. Dit això, ara mateix, per a evitar aquesta penalització, el club blaugrana hauria de quedar segon, ja que Betis i València hi participaran com a finalistes de la Copa. L’RFEF necessitaria que el Barcelona quede per davant de l’Atlètic i del Sevilla per a evitar aquesta penalització, que en cas de no jugar-la ni Madrid, ni Barcelona ascendiria fins als deu milions. Piqué i Rubiales van establir una sèrie de criteris objectius per a estipular les quantitats que percebrien la resta d’equips. Segons l’article 6.1 de l’acord de la Supercopa, es recullen cinc categories retributives. En la categoria A es requeria guanyar almenys quinze competicions internacionals, deu Lligues i deu Copes. En aquest supòsit hi hauria Madrid i Barcelona, cosa que els donaria dret a emportar-se 6 milions. En la B hi hauria únicament l’Atlètic, que tindria dret a percebre’n 2,3. En la tercera categoria es guanyaria el dret a percebre 1,7 milions d’euros de pagament fix. Ací queda enquadrat el València CF, al costat del Sevilla FC, com a guanyadors d’almenys tres copes internacionals, una Lliga i una Copa del Rei. Finalment, els escalons D i E donarien dret a 1,2 milions d’euros i 750.000 euros respectivament, com és el cas del Betis.

El Confidencial també va revelar que Piqué va plantejar usar la imatge de Messi per a modificar el calendari de LaLiga i “encaixar” la Supercopa al gener. A més, va proposar parlar amb el rei emèrit per a aprofitar la seua influència a l’Aràbia. Joan Carles I ho va negar.