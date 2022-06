Tarifa plana per als joves a les Arts

El Palau de les Arts ha creat una ‘Tarifa Plana Jove’ destinada a menors de 28 i 35 anys per als espectacles que conformen la temporada 2022-2023 i que es posarà a la venda el pròxim 11 de juliol, dins de la venda general d'entrades.

"Després de l'èxit d'accions com ‘Preestrena fins a 28’, que ha superat el 90 % d'ocupació en totes les funcions i que tindrà continuïtat en el nou curs, les Arts posa en marxa aquesta iniciativa que té com a objectiu continuar amb l'obertura de la seua programació al públic més jove i augmentar la seua accessibilitat", han dit des del coliseu.

Per a això, la nova ‘Tarifa Plana Jove’ permetrà gaudir de cinc espectacles a triar per un preu de 50 euros, per als menors de 28 anys, i de 100, per als menors de 35. Les propostes, fins a un total de cinc, entre les quals els joves poden triar inclouen les funcions d'òpera a la Sala Principal, en les zones 5 i 6, els concerts de ‘Les Arts és Simfònic’, en la zona 3, i de ‘Les Arts és Barroc’, sense limitació de zona, o l'òpera en concert Alcina, en les zones 3 i 4.

Dos dies abans de l'espectacle, els titulars de la ‘Tarifa Plana Jove’ podran triar les seues localitats per al concert o l'òpera seleccionats en qualsevol zona de la sala.

La campanya comercial per a la temporada 2022-2023 també inclou majors descomptes en els abonaments, que podran sol·licitar-se fins al pròxim 1 de juliol, amb una reducció d'un 15 % sobre l'import total per als que sol·liciten el pagament fraccionat, que s'elevarà fins a un 20 % en el cas que s'opte per un pagament únic.

Juntament amb aquestes novetats, les Arts equipara també la seua classificació de preus als grans teatres i recintes nacionals i internacionals amb l'aplicació d'un sistema de tarifes dinàmiques.

D'aquesta manera, en funció del títol i el dia en què estiga programat l'espectacle, s'incrementarà el preu de les entrades entre un 10 % i un 20 % quan l'aforament venut supere el 70 % de l'ocupació de la sala.