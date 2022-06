Valenciaport vol estendre els efectes dels creuers a la resta de la província

L’Autoritat Portuària de València (APV) i la Diputació de València han organitzat el primer curs formatiu Turisme de creuers, en el qual han participat una trentena de tècnics municipals i agents turístics. Un punt de trobada per a ampliar l’oferta turística que ofereix la destinació de València al creuerista amb experiències sostenibles en municipis de la província, més enllà de la ciutat de València, i per a treballar per desestacionalitzar el turisme de creuers que fa escala al port de València.

Des del punt de vista del president de l’Autoritat Portuària de València (APV), Aurelio Martínez, aquesta jornada se situa en un context de canvi en el marc del turisme de creuers: “En aquests moments hi ha una reestructuració del sistema de creuers en tot el Mediterrani, amb uns ports saturats i canvis en les demandes dels creueristes, que cada vegada sol·liciten més creuers experiencials, cerca de naturalesa, sostenibilitat… És una oportunitat històrica per a reflexionar què volem fer amb el sector, buscar alternatives per a la diversificació del flux i continuar en la tasca de desestacionalitzar els creuers aprofitant que tenim un clima que ens permet ampliar els mesos d’escales”. Durant la jornada també va intervindre el president de la Diputació de València, Toni Gaspar, que va insistir en la necessitat d’implicar tots els agents i generar una oferta atractiva: “El turisme de creuers ja és ací i el que estem fent és que siga el millor turisme de creuers. Amb aquestes jornades busquem la implicació de tots els agents i la col·laboració publicoprivada, que és la que pot fer que el visitant tinga les millors experiències, troben felicitat i seguretat, i oferim moltes coses que no ofereixen altres destinacions”.