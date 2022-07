El PP denuncia que encara no estan actius els canons antiincendis del Saler

La portaveu del Partit Popular a l’Ajuntament de València, María José Catalá, ha denunciat hui que els canons antiincendis (sistema SIIDEINFO) per al Saler no estaran llestos enguany per la “falta de gestió i d’iniciativa del Govern de Ribó, que és incapaç de posar en marxa aquest sistema que va anunciar en 2017”.

“No hi ha data prevista per a la posada en marxa d’aquests canons que permeten previndre incendis”, ha afirmat la portaveu del Partit Popular. (No hi ha data prevista. Després de l’aprovació del projecte, cal redactar les bases per a licitar l’execució de les obres, quan s’obtinga informe del Servei Devesa Albufera).

La portaveu del PP ha explicat que “la Regidoria de Devesa-el Saler, en mans de Compromís”, té, des de fa dos mesos, “en un calaix” l’informe sobre el projecte de canalitzacions, que encara requereix una llarga tramitació. Així mateix, Catalá ha revelat que el Govern de Ribó haurà de pagar més de 4.000 euros a l’empresa adjudicatària com a indemnització pels retards.

“És una autèntica irresponsabilitat que el Govern de Ribó no pose en marxa aquest sistema per a protegir l’enclavament del Saler. Un estiu més, i ja en són cinc, l’enclavament natural del Saler estarà desprotegit per falta de gestió i d’acció del Govern de Compromís i PSPV”, ha afirmat la portaveu del PP.

Falta d’execució pressupostària: “Enguany es quedaran sense invertir 200M€”

La portaveu del PP ha explicat que aquest projecte és un exemple clar de la falta de gestió del Govern de Compromís i PSPV.

“Tenim les últimes dades d’execució (en data de 30 de juny) i, en mig any, Ribó i el PSPV només han executat un 10,1 % del pressupost d’inversions. És a dir, s’ha invertit 28,1 milions d’euros d’un pressupost que ascendeix a 277,4 milions d’euros, en data 30 de juny de 2022”, ha afirmat Catalá, que ha explicat que “el grau d’execució enguany és inferior (dos punts menys) del de l’any passat, que se situava, per aquestes dates, en un 12,5 %.

En aquest sentit, hi ha un total de 30 barris i 8 pobles de València que no han rebut cap inversió.

La portaveu del Partit Popular a l’Ajuntament de València ha afirmat que, “a aquest ritme, es quedaran més de 200 milions d’euros sense invertir. Un autèntic drama. Els barris perden dotacions públiques, neteja i seguretat; i es deixen de crear llocs de treball. El Govern de Ribó, com més va, pitjor”.