300 persones es mobilitzen contra el desallotjament de l’Alqueria Popular

Centenars de veïns de Malilla es van manifestar, divendres passat, en contra de la decisió comunicada per l’Ajuntament de traure a concurs públic l’Alqueria Popular, unes instal·lacions que el sindicat ha emprat per a diverses iniciatives del barri des d’abril de 2021, la qual cosa deixa el col·lectiu sense la possibilitat de tornar a accedir-hi.

Amb el lema “L’Alqueria Popular ja és del barri”, 300 persones es van reunir per la defensa de l’espai i per a aconseguir que els projectes veïnals continuen en el barri. Concretament, els veïns empraven l’Alqueria per a dur a terme la seua xarxa d’aliments, activitats culturals i assemblees, després que el sindicat Construint Malilla i la seua xarxa d’aliments Malilla Solidària aconseguiren que el consistori cedira una de les alqueries del barri per a l’ús veïnal, després de “dècades d’abandó institucional de l’espai”, segons han afirmat.

Després que, en 2021, el consistori cedira al sindicat aquest espai, on ha estat duent a terme totes les seues iniciatives, el sindicat assegura ara que “l’Ajuntament va decidir, fa uns mesos, que l’Alqueria havia d’eixir a concurs públic per a ser sortejada entre diferents entitats”. Des del sindicat reivindiquen que, sent un projecte veïnal, no poden enfrontar-se a la burocràcia que suposa presentar-se a un concurs públic i denuncien que “el consistori obliga les diferents associacions a competir per un local, malgrat que hi ha desenes d’espais buits a la ciutat”.