Musonda passa el tall en el Llevant

El Llevant es troba en òptimes condicions d'abordar la setena incorporació del projecte de l'ascens. Dues setmanes després d'iniciar el seu procés cap a un nou contracte en una trajectòria professional minvada per les lesions, Charly Musonda no sols comença a veure la llum al final del túnel, sinó que està llest per a sumar-se a les files dirigides per Mehdi Nafti després de superar el període de prova amb el qual va aterrar a la Ciutat Esportiva de Buñol. El futbolista belga, més enllà de l'adoloriment a què va fer al·lusió el tècnic en la roda de premsa prèvia a l'encontre contra l'Osca, transmet bones sensacions, cap ressentiment o malaltia i màxima voluntat de sumar per a l'equip. Després de comprovar que el seu físic no té cap inconvenient, el club, el jugador i el seu entorn estan preparats per a unir els seus camins i signar una vinculació que no es demorarà en el temps, a l'espera de saber quan el jugador del filial del Chelsea es trobarà en condicions per a competir en partit oficial.

El vistiplau del fitxatge de Musonda pel Llevant arriba després d'un període de prova al qual es va incorporar a la fi de juliol, després que el club signara Femenías, Álex Muñoz, Montiel, Wesley Moraes, Vicente Iborra i deixara perfilat l'acord per a aconseguir els serveis de Róber Ibáñez. El nascut a Brussel·les va posar el punt final a una dècada formant part d'una de les pedreres més potents d'Anglaterra després de patir dos trencaments de genoll que van frenar en sec una trajectòria que anava cap amunt.