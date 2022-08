Sis de cada deu pensionistes valencians cobren per davall dels mil euros de l’SMI

Sis de cada deu pensionistes valencians tenen ingressos inferiors al salari mínim interprofessional (SMI), que, després de l’última pujada aprovada pel Govern al febrer, ha aconseguit els mil euros al mes. En concret, es tracta de 533.859 perceptors d’aquestes prestacions, que equivalen al 58 % dels 919.752 beneficiaris que hi havia a la Comunitat Valenciana l’1 de juliol de 2022, segons un informe del Ministeri d’Inclusió i Seguretat Social. Altres 33.884 pensions arriben a la quantitat màxima. Les restants 352.009 es troben entre els dos extrems.

Les diferències entre províncies són significatives, atés que el percentatge més alt de prestacions inferiors a l’SMI el té Alacant, amb un 62,8 %, seguida de Castelló, amb un 57,5 %, i, també per davall de la mitjana, València, amb un 55,4 %. Tant l’autonomia com les tres demarcacions territorials es troben per davall del 52,7 % de la mitjana espanyola i a molta distància de regions com el País Basc (33 %), Navarra (40 %) i Madrid (40 %), les tres amb estructures econòmiques que primen els llocs de treball amb millors remuneracions i, per tant, majors pensions fet i fet. No menys rellevant a la Comunitat Valenciana és la distància entre homes i dones, atés que el 69,1 % d’aquestes últimes (313.075) estan en el grup amb els ingressos més baixos, mentre que en el cas dels homes aquest percentatge cau al 47,3 % (220.780). Per contra, només el 2,2 % de les dones gaudeix de les pensions més elevades, mentre que els homes arriben al 5,1 %.

Més d’una

D’altra banda, el document deixa també constància que el 10,7 % dels valencians amb aquestes prestacions gaudien de més d’una en data d’1 de juliol de 2022. Es tracta de 98.139 persones. En aquest cas, l’autonomia es troba lleugerament per damunt de la mitjana espanyola, que està en el 10,3 %, però per darrere del 13,4 % de Catalunya, del 12,8 % de Galícia o del 12,2 % de Balears, que són les tres autonomies que lideren aquest escalafó. Pel que fa a la Comunitat Valenciana, els multipensionistes són majoritàriament dones. Arriben al 84 % del total i representen el 18,2 % de totes les perceptores d’aquestes prestacions, entre les quals s’inclouen les de viudetat. En el cas dels homes, només arriben al 3,4 % dins d’aquest col·lectiu.

Finalment, l’informe detalla l’evolució en el nombre de pensionistes. La Comunitat Valenciana, amb els esmentats 919.752 beneficiaris, en tenia l’1 de juliol d’aquest any 1.036 més que en iniciar-se el mes anterior, 7.133 més que l’1 de juliol de 2021, 95.316 més que fa deu anys i 166.977 per damunt dels de 2007, just un any abans que s’iniciara la gran recessió.