Morales impulsa el Vila-real

Una sensacional actuació de José Luis Morales, que en el seu retorn al Ciutat de València va marcar dos gols i va donar una assistència, va deixar encarrilat el pas del Vila-real, que va anotar els quatre gols abans del descans per a derrotar aquest dijous per 4-2 el Hadjuk Split en l’anada de l’última ronda prèvia a la fase de grups de la Conference League. El partit va començar costera amunt per al Vila-real, ja que un centre sense aparent perill de Livaja des de la dreta va sorprendre la defensa local i Biuk, a plaer, va rematar només per a avançar el Hadjuk (0-1, min 2). No estava disposat el Vila-real a deixar-se sorprendre i va remuntar abans del minut vint. Primer, Morales, que tornava al Ciutat de València després d’abandonar el Llevant aquest estiu, va encertar amb un xut amb la dreta després d’una doble retallada dins de l’àrea i, després, Livaja va cabotejar en la seua porteria un centre lateral d’Álex Baena (2-1, min 19).

El xoc es va tranquil·litzar llavors, amb possessions més llargues per a l’equip espanyol. Però el Vila-real va aprofitar les facilitats defensives del Hadjuk per a marcar dos gols més abans del descans. Va ser una altra vegada Morales, que va aprofitar una gran passada entre línies de Chukwueze per a batre Kalinic i marcar el tercer. El 4-1 també va tindre com a protagonista José Luis Morales, que va conduir amb la seua característica velocitat un contraatac en el minut 46 i va assistir Gerard Moreno, que no va perdonar davant del porter del Hadkuj i va deixar vista per a sentència l’encontre en el primer acte.

El segon temps va ser una continuació del que va succeir fins al descans, amb el Vila-real xafant l’àrea rival amb facilitat. Va moure de seguida la banqueta Emery amb l’entrada de Pau, Parejo i els debutants Kiko Femenía i El Celso. El Vila-real, satisfet amb la renda, es va relaxar i el Hadjuk va semblar tirar la tovallola. No obstant això, el col·legiat va xiular penal per una manotada de Mandi a Kalinic, que va haver de ser substituït per una bretxa en el pòmul, i Fossati va col·locar el 4-2 definitiu en el minut 85.