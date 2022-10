Javi Calleja, entrenador de consens en el Llevant UE

Una vegada tancat el capítol del ja extècnic, el següent desafiament, més enllà del de remuntar el vol en els dos pròxims partits, és el d’encertar en qui serà l’encarregat de retornar el Llevant a l’elit del futbol espanyol un any després de descendir. Les línies estan marcades després que la primera exploració del mercat decretara els favorits per al càrrec en les profunditats del club. No obstant això, les opinions sobre els noms revelats per Levante-EMV (Álvaro Cervera, Javi Calleja, Vicente Moreno i Carlos Corberán) comencen a florir.

Davant dels dubtes que desperta en el Consell un ex del Cadis que es va deixar veure a les graderies d’Orriols contra el Racing de Santander, i un ex d’Olympiacos que, malgrat les bones referències als seus 39 anys, suma poques hores de vol com a primera espasa en una banqueta, la possibilitat de Javi Calleja pren forma. El tècnic madrileny, amb qui va haver-hi una primera presa de contacte positiva en el càsting posterior al descens, coneix l’interés del Llevant, i, encara que estiga pendent de la porta que li obri l’Elx per a dirigir en LaLiga Santander, ja ha entaulat converses amb el club. Segons va poder saber Levante-EMV, és el que millor encaixa en la ment de la direcció esportiva, perquè el seu perfil i els seus plantejaments quadren amb la confecció de la plantilla. A més, el fet d’haver-se format a Miralcamp és un factor que agrada. Davant de la possibilitat que apareguen més noms, l’ex del Vila-real i de l’Alabés és, hui dia, el millor posicionat. Vicente Moreno, que s’ha deixat voler, es queda en l’Al-Shabab i tomba qualsevol indici d’esperança, ja que li ha jurat al seu actual club que no es mourà d’Aràbia Saudita aquesta temporada.