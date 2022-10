El Llevant UE se la juga contra el Mirandés

Encara amb el caliu fumejant de la derrota contra el Racing de Santander, que va provocar el terratrémol que va acabar amb la destitució de Mehdi Nafti, el Llevant torna a la realitat i a la voràgine de la competició després d’haver viscut dies caòtics, carregats de rareses i rodejats del lament que provoca un equip que necessita estímuls per a reviure. Per a sentir que l’objectiu de l’ascens no és una quimera. La primera plantilla es desplaça fins a Miranda de Ebro mentalitzat que el seu esdevindre no passa pel futur a llarg termini, però conscient que el seu destí habita en l’elit del futbol espanyol. Les nou jornades de LaLiga SmartBank que han transcorregut, saldades amb tres derrotes, quatre empats i només dues victòries, formen part d’un passat que cap dels integrants de l’equip vol tornar a sentir. Després d’un any ple de vaivens, en què el club ha viscut el calvari de ser el que més temps va acumular de manera consecutiva sense guanyar en Primera Divisió, la inestabilitat d’haver tingut tres entrenadors després de la destitució de Paco López, un descens cruel i un inici de temporada alarmant, els jugadors mereixen, d’una vegada per sempre, tornar a il·lusionar-se.

No obstant això, el focus d’atenció a Orriols passa per la que es considera una prioritat: trobar l’entrenador que li faça un gir a la trajectòria de l’equip. Després del primer rastreig al mercat de tècnics, Javi Calleja és el favorit de la cambra alta per davant d’Álvaro Cervera, Rubén Baraja i Carlos Corberán, per mitjà d’una decisió que es prendrà amb el consentiment tant del Consell d’Administració com de la direcció esportiva. Les negociacions estan en marxa i, a l’espera d’esdeveniments, es posiciona com el reemplaçament de Nafti a la banqueta del Ciutat de València. No obstant això, al Municipal d’Anduva s’asseurà, en teoria, Felipe Miñambres, ja que va assumir el càrrec d’entrenador transitori fins que endevine la tecla del nou tècnic. No en va, el director esportiu està a l’espera que l’RFEF tramite la seua llicència d’entrenador. Chema Sanz, entrenador del filial i que en l’actualitat exerceix de segon, serà el que s’assega en la banqueta contra el Mirandés.

De cara a un partit en el qual “esperem un rival difícil” pel fet que “el Mirandés és molt atrevit i ataca de pressa”, tal com va indicar Chema en la roda de premsa prèvia, malgrat que arribe a la cita en penúltima posició, el Llevant viatja a Miranda de Ebro amb 21 futbolistes en les seues files i sense novetats en la seua llista. Bouldini, malgrat que va fer treball amb el readaptador al llarg de la setmana, se’n puja a un avió on José Campaña i Mustafi segueixen sense poder ocupar plaça. No obstant això, les seues lesions evolucionen de manera favorable.

Independentment de qui es vista demà de curt, l’estadi d’Anduva no només ha de ser un territori conquistat, sinó que ha de convertir-se en el punt d’inflexió i en el punt de partida. El motiu sobre el qual construir un Llevant que recupere la il·lusió de tornar a l’elit del futbol espanyol.