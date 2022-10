Els clients de Bankia s’hauran d’enfrontar a aquest nou canvi

Des de la fusió entre CaixaBank i Bankia, els clients de totes dues entitats bancàries han hagut d’adaptar-se als nombrosos canvis que han patit en els seus comptes bancaris o en els tràmits que efectuaven en el dia a dia als bancs. Per si no hi haguera hagut ja suficients modificacions, aquest mes hauran d’afrontar una altra novetat.

Fins al moment, Bankia tenia un acord amb ING, Banc Sabadell i la xarxa Euro 6000 perquè els clients pogueren retirar diners en efectiu dels seus caixers gratuïtament sense comissions. Des de la fusió amb CaixaBank, aquesta condició s’havia mantingut per un acord amb la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). No obstant això, aquest acord (amb Banc Sabadell i Euro 6000) va tindre com a data límit el 16 d’octubre, per la qual cosa, a partir del dia 17 d’octubre, a tots els clients de Bankia que traguen diners en efectiu en algun caixer d’aquestes entitats bancàries se’ls aplicarà un recàrrec. D’altra banda, l’acord amb el banc ING expira el pròxim 31 de gener, amb la qual cosa podran continuar retirant diners en les sucursals d’aquesta entitat sense comissions.