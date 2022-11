Experts adverteixen a València dels greus riscos de les criptomonedes

Experts de l’ecosistema financer i tecnològic han analitzat en una jornada a València els desafiaments i oportunitats que presenten les criptomonedes i han advertit dels seus “riscos considerables” que fan que no resulten “adequades com a inversió”, ja que estan encara “en una àrea sense marc regulador complet”.

Fundació LAB Mediterrani, projecte impulsat per l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), ha organitzat juntament amb la Fundació Premis Rei Jaume I (FPRJI) i la Fundació Valenciana d’Estudis Avançats (FVEA) una sessió divulgativa en la qual han participat experts en la matèria d’ATH21, Banc d’Espanya, Bit2me, Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Criptan, Deloitte i FOM/Atles Tecnològic.

El president de Fundació LAB Mediterrani, Alberto Gutiérrez, ha indicat que el món de les criptomonedes “ja no està circumscrit ni als joves ni als purament tecnològics, ja que moltes empreses de les anomenades tradicionals van aproximant-se a aquest món”.

Durant la primera part de la jornada, s’han pogut escoltar diferents visions d’organismes com el Banc d’Espanya, la CNMV i Deloitte en una taula redona sota el títol “Els criptoactius amb les regles de joc actuals”, moderada per l’advocat i expresident de la CNMV, Sebastián Albella, que ha posat l’accent en el fet que “la CNMV i el Banc d’Espanya han destacat per l’atenció que han prestat al fenomen i a promoure una regulació adequada, encara en gran part en elaboració, per a protegir els inversors”.

El responsable de la Unitat de Nous Proveïdors i Regulació Adscrita a la Divisió d’Innovació Financera del Banc d’Espanya, Sergio Gorjón, ha recalcat que “els criptoactius són una nova classe d’actiu digital l’activitat del qual només està coberta en part per la legislació i que, per tant, comporten riscos considerables per als seus usuaris potencials”.

“Per aquesta raó, no resulten adequats com a inversió ni com a mitjà de pagament o intercanvi per a la majoria dels consumidors minoristes”, ha exposat.

Una regulació “en camí”

Seguidament, el sènior manager de Blockchain & Digital Assets en Deloitte España, Carlos Navarro, ha recalcat que “la regulació que està en camí beneficiarà tant les entitats financeres que decidisquen apostar pels actius digitals com les empreses d’altres sectors, que podran potenciar part dels seus negocis actuals i secundar-se en la utilització d’actius digitals”.

Segons el director general de Política Estratègica i Assumptes Internacionals de la CNMV, Víctor Rodríguez, “hem de vetlar per la protecció de l’inversor i que siga conscient dels riscos, ja que està encara en una àrea sense marc regulador complet”.