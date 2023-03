Puig escomet una bateria de canvis en el Consell a 80 dies de les eleccions

Quan tot el món polític (i periodístic) estava pensant en les llistes del PSPV per a les pròximes eleccions autonòmiques, Ximo Puig ha portat aquest matí al Ple del Consell una minireforma del segon escaló de l’executiu. El fins ara diputat David Calvo passa a ser nou director general en la Conselleria d’Habitatge, en substitució de Nuria Matarredona, titular d’Innovació Ecològica en aquesta àrea i que ara se’n va al Ministeri de Transports, a Madrid. Isa Castelló, fins ara directora de Patrimoni, cessa en el seu càrrec i és substituïda per Toni Such, que deixa la Direcció d’Administració Local, adscrita a Presidència. Aquest lloc passa a ocupar-lo un veterà socialista i de l’Administració, Adolf Sanmartín, alcalde de Cervera, al seu torn. La remodelació es completa amb l’entrada de l’alzireny Jordi Llinares en la Direcció General de Ciència, que estava vacant en la Conselleria d’Innovació. Llinares fa el recorregut invers al de Matarredona, ja que era subdirector general de Digitalització de la Indústria en el Ministeri d’Hisenda.

La sorpresa és l’execució d’aquests canvis a menys de tres mesos de les eleccions del 28 de maig i quan el president de la Generalitat ha de signar el decret de convocatòria d’aquestes d’ací a un mes. Presidència situa la decisió en una manera de començar a apuntalar un tercer Botànic.

El moviment de Calvo té també una lectura interna. El diputat i arquitecte, del corrent “abalista” en el PSPV, no estarà en les llistes, però rep un missatge de confiança de Puig. Compta amb ell en pròxims projectes. Si en venen.

Such és un dels polítics de confiança del cap del Consell. Està al seu costat des de 2015. La designació per a una direcció general important en Hisenda (Patrimoni) és un reconeixement i, sobretot, una manera de situar en un lloc que s’ha revelat clau algú pròxim i sensible a les consideracions de Presidència. L’ara director d’Administració Local rellevarà Castelló, una veterana en diferents llocs de l’Administració des de 2015. Segons algunes informacions, l’eixida de Castelló es produiria per a desbloquejar el problema a Alacant amb l’escola de negocis Fundesem mitjançant un conveni que la Conselleria d’Economia avalava, però al qual Patrimoni ha posat objeccions.

El nomenament de Sanmartín va en la línia del de Such. No és algú desconegut per a Puig. Al contrari. El cap del Consell entrega la Direcció d’Administració Local a un alcalde veterà, pròxim i bon coneixedor del teixit i l’esperit municipalistes.

La sorpresa més gran és cobrir la vacant de Ciència, quan la legislatura està a punt d’expirar, i amb algú nou: un enginyer valencià que canvia Madrid per la C. Valenciana. És on resideix la principal força del missatge de continuïtat.

Per la seua banda, Materredona assumirà el càrrec de directora general d’Arquitectura i Agenda Urbana en el Ministeri de Transports. L’alcoiana és arquitecta, docent i investigadora de reconegut prestigi, ja que ha treballat en universitats com Harvard, Pennsilvània, la Nacional Autónoma de Mèxic o les politècniques de Madrid i València. En 2019 es va incorporar a la Generalitat, on ha estat al capdavant de la Direcció General d’Innovació Ecològica, adscrita a la Conselleria d’Habitatge.