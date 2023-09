L’Acadèmia Valenciana es reunirà amb la RAE en plena ofensiva de Vox sobre la llengua

Una delegació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) es reunirà amb la cúpula de la Real Academia Española (RAE) el pròxim 27 de setembre a Madrid. La cita, concertada a instàncies de l’organisme que dirigeix Verònica Cantó, es produeix en un moment en el qual el debat lingüístic s’ha reobert a la Comunitat Valenciana de la mà del Consell de PP i Vox.

La ultradreta ha llançat una ofensiva contra l’Acadèmia, discutint la seua autoritat i evitant fer ús del valencià normatiu des de les conselleries que gestiona en l’executiu del president Carlos Mazón, cosa que incompleix l’Estatut d’Autonomia i el Decret d’usos del valencià. Encara que el cap del Consell va tractar de posar ordre i va exigir l’ús de la llengua segons les normes de l’AVL, també va reclamar gestos d’“integració” a l’ens, a qui va convocar també a una reunió que tindrà lloc el 18 de setembre.

Des de l’Acadèmia assenyalen, en declaracions a aquest diari, que la reunió amb la RAE forma part de les habituals reunions institucionals que es van mantenint amb altres entitats lingüístiques, i asseguren que “no té res a veure” amb els moviments recents del Consell. Com a exemple, assenyalen la reunió que va mantindre fa alguns mesos amb l’acadèmia gallega.

Definició de diccionari

La reunió pot servir per a buscar empara en una autoritat lingüística homòloga com és la RAE, que ha exercit d’aliada en la definició unitària de llengua. L’acadèmia de la llengua espanyola defineix el valencià com a “varietat del català que es parla en gran part de l’antic Regne de València i que se sent com a llengua pròpia”, compartint tesi amb l’AVL: “La llengua romànica parlada a la Comunitat Valenciana, així com a Catalunya, les Illes Balears, el departament francés dels Pirineus Orientals, el Principat d’Andorra, la franja oriental d’Aragó i la ciutat sarda de l’Alguer, llocs on rep el nom de català”.

Quan va esclatar polèmica, molts traçaven paral·lelismes sobre què passaria si les paraules del conseller d’Educació, José Antonio Rovira, desautoritzant l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (va dir que l’AVL no té “la veritat absoluta”) les haguera dites algun ministre sobre la RAE.

Aquestes posicions són les que discuteix Vox, que ha aconseguit reactivar el conflicte lingüístic a base de desafiaments tant a l’AVL escrivint en valencià no normatiu, en les anomenades Normes del Puig, com al seu soci de Consell, el PP, ja que la seua màxima representant institucional, la presidenta de les Corts, Llanos Massó, es va vanar que sense Vox no es parlaria del tema.