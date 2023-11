La majoria d'economistes valencians, contraris a condonar el deute a les autonomies

El 61 % dels economistes valencians es manifesten contraris al fet que es condone el deute de les comunitats autònomes per considerar que suposa un incentiu a la despesa i a l'endeutament. En una enquesta publicada ahir i feta entre els seus socis pel Col·legi d'Economistes de València, el 58 % dels consultats considera inadmissible que s'aplique esta mesura específicament a Catalunya, perquè no consideren que esta siga una comunitat que es trobe en una situació d'infrafinançament. D'altra banda, el 68 % dels enquestats, preguntats sobre si l'Estat hauria de condonar el deute al conjunt de les autonomies, amb independència de la seua quantia i origen, es manifesten contraris a esta possibilitat, encara que un 53 % admet que esta decisió puga adoptar-se en el cas de comunitats infrafinançades, com és el cas de la Comunitat Valenciana i la Regió de Múrcia.

Una de les qüestions abordades en l'enquesta, feta per a calibrar la impressió dels economistes valencians davant els pactes d'investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern, versa sobre els efectes que pot tindre una llei d'amnistia sobre aspectes com la imatge que Espanya està donant de cara a captar inversions, segons el comunicat fet públic pel Col·legi. En este sentit, el 70 % dels enquestats mostren la seua preocupació per les conseqüències que puga tindre per a l'arribada d'inversors, i d'ells, un 60 % es mostren altament preocupats. D'altra banda, el 19 % els considera beneficiosos, i d'ells, un 9 % pensa que esta llei pot activar les inversions, mentre que l'11 % creu que no hi haurà canvis en este àmbit després de l'aprovació de la norma.

Influència

Sobre la influència de l'amnistia sobre la seguretat jurídica i la previsibilitat de les decisions públiques, un 72 % considera que pot ser clarament perjudicial, davant d'un 13 % que es queda en les opcions neutres, mentre que un 15 % tria entre les opcions que van de 7 a 10, considerant que la llei pot ser beneficiosa, encara que només un 7 % la veuen com a clarament beneficiosa. Pel que fa a l'efecte que l'amnistia puga tindre sobre la solvència de l'Estat legislador i la confiança de les institucions, el 72 % creu que l'aprovació d'esta llei afectarà molt negativament este aspecte, i d'ells, un 58 % creu que serà molt perjudicial. Un 11 % es queda enmig de la taula, davant d'un 16 % que considera que pot ser beneficiós, però només un 7 % ho veu clarament beneficiós.

El contingent fiscal català

Una altra part de l'enquesta se centra en els efectes que tindria l'aprovació d'un règim fiscal per a Catalunya similar al que tenen País Basc i Navarra, cosa que el 72 % dels enquestats consideren perjudicial per a la igualtat i la solidaritat entre espanyols i un 70 % creu que afectarà l'estabilitat del sistema tributari espanyol. Un 69 % considera que l'establiment d'un contingent fiscal per a Catalunya tindrà conseqüències negatives en la competència fiscal entre regions, un percentatge que és el mateix per a aquells que creuen que perjudicarà la cobertura de despeses de l'Administració central.