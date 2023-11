El món real de Joaquim Sorolla

La Fundació Bancaixa inaugura dimecres l'exposició "La fotografia essencial en temps de Sorolla", una mostra integrada per 61 instantànies que reflecteixen l'Espanya que va viure el pintor de la llum i que al·ludeixen a l'estreta relació que va mantindre amb esta disciplina.

L'exposició, comissariada per la responsable de Cultura de la Fundació Bancaixa, Laura Campos, té lloc en el marc de la celebració de l'Any Sorolla que commemora el centenari de la seua defunció, i coincideix també amb la celebració del desé aniversari de la nova Fundació Bancaixa. Les fotografies pertanyen en la seua majoria a fons fotogràfics de la Hispanic Society of America en depòsit permanent a la Fundació Bancaixa, a les quals se sumen algunes procedents del Museu Sorolla. En les imatges s'aprecien escenes de ciutats, monuments, costums, tradicions i personatges que deixen testimoniatge del patrimoni natural i etnogràfic de l'Espanya de finals del segle XIX i principis del XX.

La realitat espanyola

"El valor documental i antropològic que atresoren estes imatges es completa amb la mirada singular amb la qual s'acosten a eixa realitat espanyola fotògrafs cèlebres de l'època com Charles Clifford, Jean Laurent, Kurt Hielscher, Anna M. Christian, Ruth Matilda Anderson, Sebastián Creuset o Rafael Garzón, entre altres", avancen des de la Fundació Bancaixa.

La mostra comença amb "Sorolla i la fotografia", imatges que mostren a l'artista pintant a la platja, amb la seua família a Jaca o a la Hispanic Society of America de Nova York, a més d'instantànies que recorden l'entorn amb el qual va conviure, amb personatges com López Mezquita, Unamuno, Alfons XIII o el fundador de la Hispanic Society of America, Archer Milton Huntington.

A continuació, es dedica un espai a Ruth Matilda Anderson, amb imatges captades per esta fotògrafa a la qual Huntington va encarregar a principis del segle XX un viatge per diferents regions d'Espanya per a captar escenes de la vida urbana i rural.

El muntatge culmina amb un apartat sobre The Hispanic Society of America i la fotografia, que recull les fotografies d'Anna M. Christian, fotògrafa i adinerada dama de l'alta societat novaiorquesa, amiga de Sorolla, que va recórrer Espanya en 1915. Les seues fotografies, junt amb les de Ruth Matilda Anderson, van forjar un fons documental que reflecteix l'ambient de Sorolla en el moment en el qual estava immers en la realització de "Visió d'Espanya". A eixes escenes se sumen instantànies de València amb paisatges marins, Godella vista en l'exotisme de les seues coves o la Casa de la Duquessa de Pinohermoso de Xàtiva.

Completen esta exposició imatges del fotògraf alemany Kurt Hielscher preses en el seu recorregut per Espanya entre 1914 i 1918, i una sèrie d'instantànies d'autors tant estrangers com espanyols que reflecteixen vistes i costums de diferents ciutats espanyoles.