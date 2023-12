Un miler de músics homenatjaran el Mestre Serrano en el seu 150é aniversari

Música per a homenatjar un mestre. Eixe és l'objectiu de l'homenatge al Mestre Serrano que l'Ajuntament de València ha preparat per al pròxim 17 de desembre, quan més d'un miler de músics, procedents de 20 de les bandes de la Comunitat Valenciana, es concentraran a la plaça de l'Ajuntament per a celebrar el 150é aniversari del naixement del compositor d'alguns dels temes valencians més emblemàtics com El Faller o l'Himne de València. Ho faran fent sonar els seus instruments i interpretant algunes de les seues composicions més emblemàtiques.

L'acte començarà a la plaça d'Espanya, el punt de partida per a les 20 agrupacions participants de la ciutat de València i pertanyents a la Coordinadora de Societats Musicals de València (Cosomuval), que faran un recorregut pels principals carrers del centre de la ciutat fins a la plaça de l'Ajuntament. Allí, totes juntes interpretaran El Faller i l'Himne de València, dirigides per Miquel Rodrigo, director de la Banda Municipal de València. Abans d'este acte, el consistori farà una ofrena floral al monòlit en honor al Mestre Serrano a l'avinguda del Regne, a semblança de l'acte que es fa cada any dins del programa de festejos de les falles. 36 Referent musical "L'objectiu d'esta iniciativa és celebrar el 150é aniversari d'un dels grans referents musicals de la ciutat", ha explicat el regidor de Cultura, José Luis Moreno. De fet, des de l'ajuntament volen destacar la figura del compositor com una persona que "ha aglutinat sempre a tots els valencians", per ser l'autor de l'himne regional. "És un símbol únic de les nostres senyes d'identitat", ha afegit Moreno. L'homenatge al Mestre Serrano s'emmarca dins del caràcter de la ciutat de València com una urbs "bolcada amb la música". Per això, ha volgut recordar que “des de l'ajuntament volem continuar potenciant i posant en valor tant la música autòctona com els autors valencians”. Finalment, ha destacat que “la música és sempre protagonista en tots els nostres actes culturals i en les nostres celebracions festives i tradicionals”.