Quartell es manifesta per a exigir la rehabilitació del seu col·legi públic

Les famílies del CEIP Santa Anna de Quartell reclamen una acció comuna per l’ensenyament de qualitat. La comunitat educativa del col·legi públic va iniciar este dimecres una sèrie de concentracions que es prolongaran setmana rere setmana a fi de conscienciar l’Administració autonòmica. “Pretenem, abans de res, preservar la qualitat de l’ensenyament, la igualtat d’oportunitats i, sobretot, la seguretat dels nostres fills. El col·legi públic Santa Anna de Quartell requerix una rehabilitació ja!”, reclamaven les famílies.

L’AMPA, els representants de pares en el consell escolar, l’alumnat i l’equip de govern de la localitat es van sumar a la mobilització protagonitzada per una comunitat educativa que aposta fermament pel futur dels xiquets i xiquetes de Quartell. “Esperem comptar amb el suport de tots; els grups que conformen el ple municipal així com tots els agents que participen de la vida educativa són essencials en la mobilització. Hi hem convidat les associacions de la localitat, així com totes les entitats i els grups que dinamitzen el poble. Així mateix, demanarem al Ple de l’Ajuntament que aprove una declaració institucional comuna”, indicaven des de les famílies.

Acció conjunta

L’acció conjunta plantejada des de les famílies a tota la comunitat educativa i més concretament a l’Ajuntament de Quartell pretén dinamitzar una actuació urgent davant de la Generalitat Valenciana per a sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació que arxive definitivament i es deixe sense efecte la proposta d’inici d’expedient de lesivitat iniciat i que afecta el CEIP Santa Anna i que s’executen les intervencions previstes sobre esta qüestió en el Pla Edificant.