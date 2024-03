L'IVAM treballa «dia a dia» i Cultura prepara ja les bases per a elegir director

«L'equip continua treballant dia a dia», va dir este dimecres la directora adjunta de l'IVAM -i ara directora en funcions- Sonia Martínez, després de la dimissió de Nuria Enguita el passat 21 de febrer. Martínez va dir no voler entrar en «valoracions» i va afegir que «continuem treballant en el programa de museu que va impulsar Nuria Enguita», qui per a ella era «una persona fonamental». «Però continuem treballant en la programació que els òrgans de govern de l'IVAM van aprovar».

Per la seua banda, la directora general de Patrimoni, Pilar Tébar, va avançar que «d'ací a poc hi haurà un consell rector amb decisions que caldrà prendre». Tébar va afegir respecte a la cerca de nou responsable del museu que «com els nomenaments [el de la nova gerent, María Luisa Ayuso González-Montagut] i cessaments [Nuria Enguita] encara no s'han produït, només puc dir que hem començat a treballar ja en les bases i tot seguirà el seu termini. Primer ha de revisar-se i passar per la Intervenció i Advocacia de la Generalitat».

L'adeu d'Enguita

Nuria Enguita va dimitir el passat 21 de febrer com a directora de l'IVAM després de fer-se públiques unes donacions que va fer a un dels membres de la comissió que la va triar com a màxima responsable del museu en 2020.

Enguita va assegurar que "davant la denúncia formulada per la Generalitat Valenciana i els continuats atacs contra la meua persona basats en informació falsejada, és evident que no compte amb el suport del govern valencià. Davant esta situació i per a evitar més perjuí al museu, he decidit prendre esta decisió", va dir Enguita.

Hores després de la dimissió d'Enguita, el conseller de Cultura i vicepresident primer del Consell, Vicente Barrera, va assegurar que «respecten la seua decisió». En les seues paraules, «agraïm la seua manera de treballar i la col·laboració durant estos mesos». El conseller va explicar que «se'n va perquè vol ella i respon pels seus actes», ja que va recalcar que «ningú l'ha convidada a anar-se'n en esta conselleria».