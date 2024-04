Es declaren dos incendis forestals a la Safor

El Servici d'Emergències de la Generalitat ha informat de dos incendis forestals que s'han declarat a la comarca de la Safor. Un d'estos afecta una zona situada al costat del barranc del Malet de Simat de la Valldigna, entre els termes municipals d'esta localitat i la de Benifairó. El Centre de Coordinació d'Emergències ha establit la situació 1 del Pla especial d'incendis forestals (PIF) com a mesura preventiva, a causa de la proximitat d'alguns xalets per la zona.

Fins al lloc s'han desplaçat dos mitjans aeris, dos autobombes i dos unitats de la brigada de bombers forestals de la Generalitat. L'alcalde, Sebastián Mahiques, està pendent de rebre informació sobre l'evolució de les flames i confia que els servicis d'emergència aconseguisquen controlar l'incendi prompte.

Intens fum que emana de l'incendi de Simat / Levante-EMV

D'altra banda, s'ha declarat un incendi a Barx, en una zona pròxima a la Drova. Com en el cas de Simat, s'ha activat la situació 1 del PIF per la possible afecció a béns no forestals, segons informen des del 112. El servici d'emergències ha enviat a la zona dos mitjans aeris, dos dotacions de bombers del Consorci Provincial de València, dos autobombes i tres unitats del cos de bombers forestals de la Generalitat, una d'elles helitransportada.

El fum de l'incendi de la Drova / Avamet

