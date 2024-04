Els regants del Xúquer urgixen a accelerar la implantació del degoteig per la sequera

La declaració per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) de la "situació excepcional per sequera extraordinària en la totalitat de l'àmbit territorial" davant la falta de precipitacions ha portat Séquia Reial del Xúquer a recordar a Govern i Generalitat que més de la mitat de les obres de modernització dels seus regadius seguixen pendents 23 anys després de la firma del Conveni d'Alarcón.

En moments d'escassetat d'aigua com l'actual, segons la vicesecretària de l'entitat, Ana Ferrer, "és quan més necessitem que s'accelere la finalització d'este pla d'implantació del reg per degoteig, que havia d'haver estat acabat en 2009". Segons un informe de l'entitat, este pla és clau no sols perquè assegura la viabilitat de l'agricultura de la qual depenen 22.000 famílies de 20 municipis de la Ribera i l'Horta Sud, sinó també per "l'enorme benefici mediambiental" que suposa per a la supervivència de l’Albufera, llac al qual van destinats els 40 hectòmetres cúbics (hm³) d'aigua anuals que s'estalviaran una vegada es completen les obres.

El Conveni d'Alarcón, firmat en 2001, és l'històric acord mitjançant el qual els usuaris industrials i els regants de la Unitat Sindical d'Usuaris del Xúquer, institució de la qual forma part la Séquia Reial del Xúquer, van cedir a l'Estat la gestió de l'embassament del mateix nom -pagat íntegrament pels regants valencians i Iberdrola- a canvi d'una reserva d'aigua i que s'executara la modernització de regadius en un termini de 8 anys.

Vista aèria de l'embassament d'Alarcón, a la província de Conca, en una imatge d'arxiu. / Levante-EMV

La Séquia Real del Xúquer rega 20.350 hectàrees de cultius de les quals unes 4.500 són arrossars del Parc Natural de l’Albufera, i, per esta raó, no són susceptibles de transformació. Per tant, les obres d'implantació del reg per degoteig que han de finançar i executar Govern i Generalitat beneficien un total de 15.850 hectàrees dividides en 46 sectors.

Quinze anys de retard

Fa 15 anys que havien d'haver acabat les obres, però en data de hui únicament han entrat en funcionament 19 dels 46 sectors. Ferrer avança que la previsió és que, abans que finalitze el pròxim 30 de setembre, el present any hidrològic "estiguen llestos els sectors 7, 18 i 19", que està executant l'Administració general de l'Estat (AGE) a través de l'empresa pública Acuamed i la CHX. Estos 22 sectors sumen unes 7.000 hectàrees, amb la qual cosa la modernització no ha arribat encara a la mitat de la superfície de regadiu prevista i a penes arriba a 4 de cada 10 hectàrees.

El juliol de 2017, la llavors ministra d'Agricultura del Govern de Mariano Rajoy, Isabel García Tejerina, va visitar les obres de modernització de regadius del sector 23 a Algemesí. / Vicent M. Pastor

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, mitjançant la Societat Mercantil d'Infraestructures Agràries, ha iniciat esta setmana les obres en els sectors 12 i 13, amb una inversió de 13,9 milions d'euros i que han d'estar acabades abans del 30 de juny de 2026 per ser finançades amb fons europeus del Mecanisme de recuperació i resiliència (MRR).

La Generalitat està executant les obres del sector 17, a Alzira, que podrien estar completades l'any vinent hidrològic 2024-2025, i esta setmana ha anunciat la inversió de 4,6 milions en el sector 4, el projecte d'execució del qual està en fase de redacció-aprovació.

Vint sectors pendents

Sobre els altres 20 sectors pendents, la Séquia Real del Xúquer reitera la seua petició a Govern i Generalitat d'agilitar la redacció i execució dels projectes perquè les obres acaben abans que en 2027 finalitze la vigència de l'actual Pla hidrològic del Xúquer, que data de 2022.

Reserves per a esta campanya

"Les reserves actuals en els embassaments del sistema Xúquer garantixen els regs d'este any hidrològic, però si continua sense ploure, el panorama empitjorarà de cara al futur, d'ací la importància d'accelerar la modernització", insistix Ferrer. La vicesecretària destaca que enguany la Séquia Reial "aporta a l’Albufera 14,5 hm³ d'aigua provinents de l'estalvi aconseguit amb la modernització ja finalitzada i, si les obres estigueren acabades, podria aportar-ne 25,5 més fins a arribar als 40 hm³ previstos".

Suscríbete para seguir leyendo