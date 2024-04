Reforç de luxe per al ‘play-off’

El València Basket tindrà un reforç de luxe de cara a defendre el títol de Lliga en el play-off, ja que el club taronja ha aconseguit tancar el fitxatge de la internacional espanyola Paula Ginzo fins a final de temporada. Una operació redona per al club, ja que, malgrat les limitacions de la normativa, ha aconseguit fitxar la gallega en quedar prèviament desvinculada del Barcelona i, per tant, sense cost de cap traspàs.

El València Basket potencia, així, una pintura en la qual també estava patint des de fa setmanes amb diferents molèsties de Marie Gülich i en la qual Rubén Burgos s’havia vist obligat a aprofitar la polivalència d’Alba Torrens i de María Erauncetamurgil per a ajudar Merritt Hempe i Nadia Fingall, sense oblidar també la major aportació que estava tenint la jugadora del planter Awa Fam.

Tal com va assenyalar el director esportiu Esteban Albert en l’entrevista a SUPER que va eixir publicada dimecres passat, hi havia dos o tres opcions a tir, encara que calia esperar que es desvincularen dels seus actuals clubs, cosa que va aconseguir Ginzo, la prioritat taronja.

“Ens veiem prompte, Fonteta”

La jugadora mateixa va agrair les facilitats que li va donar el Barça per a eixir malgrat no haver acabat encara la lliga regular i va enviar un primer missatge per a la seua nova afició. “M’avance al final de la fase regular per a escriure i acomiadar-me, perquè acabaré la temporada en un equip diferent del Barça CBS; em sap greu no poder estar amb vosaltres a Saragossa, però me’n vaig amb la satisfacció del treball que hem fet. Gràcies al club per accedir al fet que me n’anara abans de l’últim partit, malgrat ser contra un rival potent, i, així, facilitar incorporar-me immediatament a la meua nova destinació i posar-me en marxa”. Un comiat al qual va afegir un missatge en clau taronja. “Ens veiem prompte, Fonteta”, al costat d’un cor taronja.

