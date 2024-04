Festival del València Basket a la Fonteta

El València Basket rebia a la Fonteta un Lenovo Tenerife que arribava amb el distintiu de ser l'equip més en forma de la Lliga. I els de Vidorreta se n'anaven de València amb un seriós correctiu i amb un València Basket que presentava galons de cara als play-off. Xavi Albert continua invicte en la competició nacional després de sumar la seua tercera victòria en un partit molt seriós que situa els taronja en la quarta posició en la taula (amb un quàdruple empat) i, per tant, en posicions de cap de sèrie en els pròxims play-off. En un partit molt seriós tant en defensa com en atac, el València Basket no va donar opció al seu rival.

El partit començava amb un ritme ràpid. Albert optava per alinear Crhis Jones, Justin Anderson, Semi Ojeleye, Brandon Davis i Jaime Pradilla. Els dos equips mostraven un bon to defensiu i en atac optaven per possessions curtes. El València Basket treia major profit amb una bona selecció ofensiva. Amb Ojeleye i Davies com a principals protagonistes en atac, el València Basket aconseguia les primeres rendes destacades (13-8, min. 6). Els de Xavi Albert feien valdre el seu poder físic per a imposar-se en defensa. El tècnic local movia banqueta i entraven Xavi López-Arostegui i Claver. Però el gran protagonista continuava sent Ojeleye, que treia petroli de cada rebot ofensiu (18-11, min. 87). La defensa taronja funcionava, no deixava jugar al Lenovo Tenerife encara que el primer quart es tancava amb 19-15 després d'una tímida reacció visitant.

La breu aturada afavoria els taronja, que reajustaven la seua defensa i aconseguien frenar la remuntada. (24-17, min. 13). El València Basket anava alternant protagonisme en atac. Un Puerto molt actiu contribuïa al fet que s'escapara el València Basket, que continuava tenint en la defensa la seua major arma amb Víctor Claver com un dels bastions taronja.

Amb Jovic lesionat, Albert donava minuts al jove de Larrea. Mentrestant, Jones continuava fent molt de mal amb les seues accions individuals. Els de Vidorreta no trobaven la manera de trencar la defensa local (34-22, min. 17). El València Basket mantenia la serietat i concentració. Amb 10 punts d'avantatge se n'anava al descans el València Basket (43-33).

L'espectacle d'Ojeleye

El tercer quart començava bé per al València Bakset amb un Anderson que ofegava Huertas i Vidorreta amb una defensa asfixiant. Ojeleye, amb un triple, posava al València Basket amb un avantatge de 16 punts (49-33). En atac destacava també Pradilla, que controlava el joc interior i aportava en atac cistelles clau que aconseguien mantindre un còmode avantatge mantenint el Lenovo en zona lluny de perill. Ojeleye posava l'espectacle i continuava sumant punts que engrandien la bretxa (60-39, min. 25). El recital taronja posava en peus la Fonteta i obligava Vidorreta a demanar un temps mort amb un parcial de 17-6. El València Basket continuava jugant a plaer davant un Lenovo Tenerife incapaç de frenar la màquina taronja. Els d'Albert no estaven disposats al fet que s'escapara una victòria que pot ser clau. De fet, el tècnic valencià demanava temps mort quan un robament de pilota havia portat el Lenovo Tenerife a posar-se a ‘només’ 19 punts, baixant la barrera dels 20. Albert no estava disposat a permetre qualsevol risc de remuntada. El partit estava trencat i el València Basket acabava de trencar-lo amb triples de Harper i amb una bona selecció ofensiva. L'últim quart es convertia en un calvari per als visitants.

