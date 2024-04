El PP es desmarca de la consellera de Vox sobre el franquisme i l'oposició demana la seua destitució

El síndic del PP en les Corts, Miguel Barrachina, ha remarcat que "Franco va ser un dictador i el franquisme, un període de dictadura", i ha indicat que les opinions de la consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez, una de les tres integrants de Vox en l'executiu autonòmic, que el va definir en una entrevista en Las Provincias com "un personatge històric", "no afecten en res" al pacte entre PP i Vox que dona manteniment a l'executiu valencià.

"Vaig nàixer en 1977. Per a mi Franco és un personatge històric. No puc dir més", va indicar Núñez en l'entrevista. Preguntat per estes declaracions, Barrachina ha assenyalat que no es dedica a "enjudiciar" les opinions d'uns altres en mitjans de comunicació i ha subratllat que "els valencians poden estar confiats, poden estar segurs que les diferents opinions no perjudicaran en res el comportament d'un govern", en referència al Consell de PP i Vox.

En este sentit, Barrachina ha defés que l'actual executiu autonòmic "està complint fidelment els seus compromisos electorals en matèria de llibertat educativa, de reducció d'impostos i també d'eliminació de despesa política". Igualment, ha indicat que PP i Vox són partits diferents i ha insistit que la posició dels populars és que Franco va ser un dictador i el franquisme, un període de dictadura.

Mentrestant, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha afirmat que "l'única decisió que ha de prendre hui Mazón és cessar la seua consellera de Justícia, que blanqueja obertament el franquisme i nega la violència de gènere i el canvi climàtic". El síndic s'ha sumat així a la posició del seu partit a escala nacional, que ahir va denunciar en un fil de X (abans Twitter) que les declaracions de Núñez "fan incompatible la seua responsabilitat política amb eixes opinions". De fet, Muñoz ha acusat Mazón de "liderar el Partit Popular més radical d'Espanya".

En este sentit, el dirigent socialista ha assenyalat que "cada dia que passa tenim un Consell més inestable i amb uns postulats cada vegada més antidemocràtics", i ha subratllat que "les diferències internes creixen diàriament". A més, ha apuntat que "les declaracions de la consellera Núñez són absolutament infames en un país democràtic", i ha retret a Mazón que "permeta un Consell de negacionistes del canvi climàtic, de la violència de gènere i que dignifica i blanqueja el franquisme".

Al portaveu de les Corts s'ha unit, per part del PSPV, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que ha assenyalat que, amb les declaracions de Nuñez, el Consell posa "la Comunitat Valenciana en el mapa de la vergonya". Així, ha lamentat que faça un "negacionisme que l'única cosa que vol és reescriure la història a la seua conveniència, d'una manera absolutament reprovable", i ha reclamat a Mazón que es manifeste "en contra d'estes declaracions que ens avergonyixen com a valencians".

"Perillosa per incompetent"

Per la seua banda, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha assenyalat que les declaracions de la consellera són "al·lucinants". "Jo pense en una consellera d'un land alemany dient que Hitler li sembla un personatge històric i que no la tragues d'ací, que no té una opinió sobre un personatge històric. Bé, que la consellera no tinga una opinió, o no la vulga tindre, o no la vulga transmetre d'un personatge, d'un dictador sanguinari com el dictador Francisco Franco, a mi em sembla que no és absolutament de rebut", ha manifestat.

No obstant això, Baldoví ha assenyalat que Núñez li sembla que és més "perillosa" per la seua "incompetència". "A mi esta consellera em sembla més perillosa no pel franquisme i per esta mena de declaracions, sinó perquè demostra ser una incompetent", ha manifestat, i ha criticat que a Núñez "l'única cosa que se li ocorre és arribar a un incendi i dir que la culpa la tenen els que estaven governant fa un any".

