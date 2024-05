La falta de cites dispara els vehicles sense ITV multats a la Safor

Ni en el que queda de maig, ni en tot juny i juliol. La pàgina web de Sitval, l’empresa pública de la Generalitat que gestiona les ITV, no té ni una sola cita lliure per a estos mesos en l’estació de Gandia. I així des de fa molt de temps. “S’amplien cites diàriament segons disponibilitat, consulte periòdicament la web”. És l’únic missatge que pot llançar un xicotet halo d’esperança als que tenen caducada la inspecció obligatòria i fa molt de temps que esperen perquè el seu vehicle siga revisat però que no dona cap garantia. És això o armar-se de paciència per a desplaçar-se fins al centre del polígon Alcodar i esperar hores.

I esta situació té conseqüències. En 2023, primer any en què el servici va funcionar davall gestió pública després que el govern del Botànic decidira rescatar-lo després de més de dos dècades en mans privades, es van incrementar en un 14,3 % el nombre de multes a vehicles que circulaven sense la ITV a la Safor.

En total, la Direcció General de Trànsit (DGT) xifra en 16.022 el nombre de sancions que es van imposar per no disposar de la inspecció, la qual cosa suposa un increment de 2.014 respecte a l’any anterior. D’estos, 8.121 eren turismes, una xifra que suposen 1.357 més que en l’exercici anterior (un increment del 20 %). Per part seua, un total de 4.170 dels automòbils que van rebre una sanció per circular sense una inspecció que és obligatòria eren motocicletes. L’increment en este cas va ser de 558 respecte al 2022 (15 %). Finalment, en la categoria de resta de vehicles es van registrar un total de 3.731 sancions, la qual cosa es traduïx en un increment de 99 respecte a l’exercici anterior.

Estes xifres suposen que una mica més del 10 % dels vehicles que estan censats a la comarca de la Safor circulaven sense la ITV en vigor durant l’any passat, ja que el parc de vehicles registrats l’exercici 2023 era de 150.825.

La xifra de sancions a cotxes, motocicletes i la resta de vehicles que circulaven amb la ITV caducada és la més elevada en quatre anys, ja que en 2021 es va registrar un total de 14.622 vehicles que no l’havien renovada a la comarca de la Safor. L’any de la pandèmia, 2020, sembla que a molts se’ls va oblidar que l’obligatorietat de conduir amb la inspecció en regla continuava en vigor i es van superar els 17.000 vehicles amb el tràmit caducat.

A la ciutat de Gandia va haver-hi 6.836 infractors per no acudir a un dels centres ITV a fer l’obligada inspecció tècnica, l’11,6 % del total dels censats, a Oliva van ser quasi 2.700 i a Tavernes de la Valldigna van superar lleugerament els 1.000.

Cabreig dels conductors

Esta situació de col·lapse està provocant el cabreig de molts conductors, desesperats davant de la impossibilitat d’aconseguir una data però també la preocupació, ja que no són pocs els que acaben circulant amb la ITV caducada i això pot implicar-los una sanció, ja que l’absència de buits per a poder acudir a fer la inspecció no eximix de complir amb la legalitat de circular amb la inspecció en vigor.

El director general de Sitval, Javier López Mora, assenyalava fa uns dies a Gandia que la situació de col·lapse és “transitòria”.

