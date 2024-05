L’Ajuntament anuncia que farà un altre projecte per a suprimir el túnel de Pérez Galdós

La Comissió d’Urbanisme de l’Ajuntament de València ha aprovat el nou pla per a l’avinguda Pérez Galdós mantenint el polèmic túnel, però ha anunciat dos mesures de gran importància. La primera és que no es tornaran a fer concursos d’idees per a projectes finançats per la Unió Europea, perquè no són rigorosos i després es produïx un desfasament de costos, com ha ocorregut amb Pérez Galdós, que no són assumibles. I en segon lloc, anuncia que, una vegada superat este projecte per a l’avinguda Pérez Galdós, per a tractar de no perdre fons europeus, es posarà en marxa un segon pla per a eliminar el túnel.

Protesta veïnal

La sessió de la Comissió d’Urbanisme ha començat amb protesta dels veïns de la plataforma “Fora Túnel” per no haver-los deixat intervindre en la reunió, una negativa que els van comunicar ahir a primera hora de la vesprada amb l’argument que els intervinents no pertanyien a l’entitat a la qual se li havia assignat el torn de paraula. La seua idea era recriminar a l’equip de govern que mantinguera el túnel, incomplint la promesa donada en el seu moment.

Túnel de l’avinguda Pérez Galdós de València / Miguel Ángel Montesinos

Segons el que s’ha aprovat en la comissió, els projectes municipals que sol·liciten finançament europeu hauran d’acudir, a partir d’ara, “directament a la redacció d’un projecte o a la licitació d’un projecte amb obres”. Així figura en la moció presentada pel regidor d’Urbanisme, Juan Giner, en la qual se subratlla “l’evidència demostrada de la impossibilitat o enorme dificultat d’utilitzar el sistema de concurs d’idees per a projectes finançats per la Unió Europea”.

Estudis de costos

Giner ha plantejat la solució del concurs “en ocasió del projecte de l’avinguda de Pérez Galdós”, tal com ha explicat al final de la sessió. L’acord regirà “en un present i en un futur, quan es tracta de projectes finançats per la Unió Europea”, segons s’assenyala en el text de l’acord. En este sentit, la moció adoptada arreplega també que, quan l’Ajuntament de València sol·licite finançament europeu per a projectes, “es facen estudis de costos rigorosos per a evitar l’enorme desfasament que ha succeït en el cas de les obres de l’avinguda de Pérez Galdós”, tal com assenyala el text de la moció.

Nou compromís per a eliminar el túnel

L’Ajuntament continuarà amb la redacció, la licitació i l’execució dels projectes “amb la màxima agilitat, a fi de complir els terminis exigits pels fons europeus i evitar que este Ajuntament perda el finançament concedit”, ha acordat la Comissió d’Urbanisme.

Finalment, l’acord aprovat assenyala que l’Ajuntament de València, “una vegada haja complit amb tots els requisits per a no perdre el finançament europeu, pose en marxa els tràmits conduents a l’eliminació del túnel de l’avinguda de Pérez Galdós”.

