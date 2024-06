El pla d'estiu de Sanitat: 4 consultoris menys en platges, reducció d'horaris i trasllat de metges

La Conselleria de Sanitat ha donat a conéixer el seu Pla de Vacacions 2024, una estratègia per a cobrir l'assistència sanitària durant l'estiu que compta amb un pressupost de 79,5 milions d'euros, 7,2 més que l'any anterior. El pla inclou una sèrie de mesures que es prologaran des del 15 de juny al 30 de novembre, entre les quals destaca la reducció d'horaris d'atenció en els centres d'Atenció Primària, la mobilitat dels metges -el seu trasllat a altres centres- i l'ampliació del període perquè els metges gaudisquen de les seues vacacions; serà fins al 30 de novembre i estaran incentivades, com va avançar Prensa Ibérica el dissabte.

El pla preveu la contractació de 8.600 professionals sanitaris, vora un miler més que l'any passat, encara que l'increment s'atribuïx principalment a la incorporació del personal dels departaments de Dénia i Manises després de les reversions de febrer i maig.

El dèficit de metges ha sigut un dels problemes a l'hora de dissenyar l'estratègia. Malgrat això, el conseller Marciano Gómez ha assegurat que tractaran de "mantindre la mateixa prestació assistencial que el passat estiu". En este sentit, Sanitat ha anunciat l'obertura de 19 consultoris auxiliars d'estiu -quatre menys que l'any passat- i reforçarà 66 centres més per a intensificar l'atenció en les zones turístiques amb molts visitants. Entre els que tanquen enguany estan els de Mareny de Barraquetes, Far Cullera (com avançava hui Levante-EMV), Muchavista i Santa Pola Platja Lisa.

Quant al tancament de llits, n'hi haurà 625 més que l'any anterior. Llavors n'hi va haver 2.088, mentres que enguany n'hi haurà un total de 2.713. N'hi haurà 199 menys al juliol, 161 menys a l'agost i 265 menys al setembre.

19 consultoris oberts

A Castelló està previst obrir els consultoris auxiliars Benicàssim Atlanta (només a l'agost), Benicàssim-Vila-real, Orpesa-La Petxina, Orpesa-La Marina, Platja de Nules i Platja de la Torre-Almassora. A València, durant l'estiu obriran els consultoris auxiliars de Bellreguard Platja, Daimús Platja de Gandia, Tavernes de la Valldigna Platja, Oliva i Xeraco, Mareny Blau, Palmeretes i Perellonet. Finalment, a Alacant s'obriran els centres auxiliars de Calp La Fossa, Dénia Les Marines, Xàbia Arenal, Urbanova Alacant i Casa del Mar Santa Pola.

Crítiques a la "inacció" del Govern

Amb la presentació del Pla de vacacions 2024, Marciano Gómez ha tornat a assenyalar el Ministeri de Sanitat per no permetre la contractació dels 606 residents que finalitzaran la seua formació al setembre i que l'executiu no ha volgut privar dels seus últims quatre mesos de formació. Per això, justifica la reducció d'horaris i la mobilitat dels metges com a mesures "davant esta situació excepcional". Sí que ha confirmat que estos residents podrien prestar assistència de manera tutoritzada en el seu propi centre de salut o en un altre de més pròxim.

