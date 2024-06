Volkswagen anuncia la seua primera planta de bateries per a renovables

El grup Volkswagen ha anunciat la seua primera planta de bateries per a l'emmagatzematge d'energies renovables a Europa. La multinacional ha obert així una nova línia de negoci en un mercat en creixement per a les seues gigafactories de bateries de Sagunt i Salzgitter. L'objectiu de la firma és arrancar amb la producció de bateries per a parcs renovables en la planta alemanya de Salzgitter per a després estendre-la a Sagunt. En qualsevol cas, la principal línia de producció de les gigafactories europees de Volkswagen serà la de cel·les per a vehicles elèctrics. L'avantatge és que la composició química per a les cel·les és la mateixa.

El grup va apuntar l'any passat durant una visita de Ximo Puig, llavors cap del Consell, a Salzgitter la seua intenció de produir a la gigafactoria de Sagunt bateries per a l'emmagatzematge d'energia generada en parcs fotovoltaics i eòlics a més de la del cotxe elèctric. En aquell moment el grup va confirmar que tenia demanda per a esta mena de bateries. Ara ha concretat el seu primer projecte en un mercat creixent que aportarà més càrrega de treball a les seues plantes de cel·les.

Xarxa de càrrega

La primera planta d'emmagatzematge d'energies renovables serà operada per Elli, divisió de xarxes de càrrega de Volkswagen, i es connectarà a la xarxa a Alemanya l'any que ve, segons va anunciar el director tecnològic de Volkswagen, Thomas Schmall. Este primer centre d'emmagatzematge (que la firma ha batejat com a Power Center) estarà situat al nord d'Alemanya. Tindrà una capacitat inicial de 700 megavats hora i després podrà ampliar-se a un gigavat.

Treballs previs a la construcció de la gigafactoria de Sagunt. / Daniel Tortajada

El grup accedix així a un nou segment de negoci en un mercat en creixement. Volkswagen destaca que l'emmagatzematge d'energia renovable a escala industrial a través de les conegudes com a "bateries estacionàries" serà essencial en el sistema energètic del futur. La demanda de solucions d'emmagatzematge s'incrementarà a Europa en els pròxims anys. "Les nostres inversions en emmagatzematge de bateries estacionàries són, per tant, una contribució significativa a la transformació sostenible del subministrament d'energia", assenyala Schmall.

Solució clau per a la indústria

Les turbines eòliques i les plantes solars encara han d'apagar-se una vegada i una altra quan hi ha un excés d'oferta, però això canviarà amb els grans sistemes d'emmagatzematge de bateries. Volkswagen assumix que la demanda d'esta mena de sistemes d'emmagatzematge de bateries només a Alemanya es multiplicarà per deu en els pròxims anys. Fins ara, a Alemanya només hi ha disponible un gigavat/hora d'emmagatzematge. «Només amb este Power Center duplicarem eixa xifra», va sentenciar Schmall.

Sòl de la gigafactoria de Volkswagen a Sagunt. / Daniel Tortajada

La necessitat de solucions d'emmagatzematge és enorme. Només en 2023, a Alemanya es van deixar de generar 10.500 GWh a partir de fonts d'energies renovables a causa de la falta d'opcions d'emmagatzematge intermedi. Esta quantitat d'electricitat hauria sigut suficient per a alimentar més de 3,2 milions de vehicles elèctrics amb electricitat procedent de fonts renovables durant un any.

En entrar en el negoci de l'emmagatzematge d'energia industrial, Volkswagen confirma la seua aposta per l'electromobilitat i la transició energètica a través de la seua filial Elli. "Veiem un alt potencial financer en esta àrea de negoci i l'oportunitat de convertir Elli en un proveïdor integral d'energia a Europa", assegura Giovanni Palazzo, director general d'Elli.

Treballs en el sòl de la gigafactoria. / Daniel Tortajada

Començament d'obres

Les obres de la gigafactoria de bateries de Sagunt estan a punt d'arrancar. L'objectiu és que la planta comence a produir bateries en sèrie en 2026 per a cobrir les necessitats de producció de 800.000 vehicles elèctrics a l'any en les plantes de Seat a Martorell (Barcelona) i Volkwsgen a Landaben (Pamplona).

