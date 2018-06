La prensa británica bautiza a Sánchez como el "Señor Guapo"

Los medios británicos se hicieron hoy eco del nombramiento del nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que bautizaron como "Mr Handsome" ("el Señor Guapo").



La BBC, El Financial Times o el Daily Mail coincidieron en sus halagos al físico del nuevo jefe del Ejecutivo español, al que también calificaron como "el fotogénico economista".





La BBC dice que llamamos a Pedro Sánchez Mr. Handsome. No lo hacíamos, pero yo ya le llamo así, que suena a Mr. danger de telenovela XD pic.twitter.com/AALfICLavw „ Jose Antonio Carmona (@sseppeldibua) 1 de junio de 2018

Who is Pedro Sanchez? Spain's "Mr Handsome" is automatically handed the premiership after succeeding with his risky no-confidence motion against Mariano Rajoy https://t.co/oi2WE1phdY „ AFP news agency (@AFP) 1 de junio de 2018

La cadena pública destacó que Sánchez es también "exjugador de baloncesto" y aseguró que convenció a los miembros del Congreso de los Diputados para votar a su favor conPara el Financial Times, Sánchez -El Guapo- por su aspecto de estrella de cine".Además, medios estadounidenses coincidieron en sus adjetivos a Sánchez con sus homólogos británicos, como Newsweek que repitió que el nuevo presidente español es conocido como "el guapo", al tiempo que afirmó que pese acuenta con un "impresionante currículo".También en los medios franceses se ha hecho referència a los atributos físicos del nuevo presidente del Ejecutivo.Muchas de las ediciones digitales de los diarios franceses destacan la inesperada situación, "impensable hace diez días".(...) cuando superó el trámite de los presupuestos", escribe la corresponsal de Le Monde, que agrega que "el voto de los partidos en favor de los socialistas estaba, ante todo, dirigido contra Mariano Rajoy".Para el conservador "Le Figaro", Pedro Sánchez intentó "una jugada de póker" que le salió bien "gracias al apoyo de Podemos, de los independentistas catalanes y de los nacionalistas vascos"."Falta por ver ahora cuánto tiempo Pedro Sánchez, quey que ha prometido después convocar elecciones, estará en condiciones de gobernar con una mayoría que aparece como totalmente inestable", agrega."Pedro Sánchez o la resistencia recompensada", titula "Libération", que asegura que el líder socialista "vuelve a la escena para dirigir un país paralizado por la crisis política".Le define como un, del "partido a partido", y afirma que "comparte con él la fogosidad, pero sobre todo, la resistencia y la perseverancia". Pedro Sánchez logró hoy el voto favorable de 180 de los 350 diputados del Congreso a la moción de censura presentada contra el hasta hoy presidente, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy Así,de la actual etapa democrática española, por detrás de Adolfo Suárez (1976-1981), Leopoldo Calvo Sotelo (1981-1982), Felipe González (1982-1992), José María Aznar (1992-2004), José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) y Mariano Rajoy (2011-2018).