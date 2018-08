Así son las vacaciones de los políticos españoles

Aprovechar para pasar más tiempo con la familia y volver unos días a su tierra natal es lo que suelen hacer muchos españoles en verano, costumbre que siguen también nuestros políticos que, como la mayor parte de la gente, tienen problemas para desconectar del trabajo incluso en vacaciones.



Y si no que se lo pregunten al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que desde que el viernes pasado viajó al Parque Nacional de Doñana ya ha hecho un alto para ir a despachar con el Rey en Mallorca y el próximo fin de semana hará otro.



Sánchez ha invitado a la canciller alemana, Angela Merkel, a pasar el próximo fin de semana en la finca del Palacio de las Marismillas, en Doñana, donde combinarán reuniones informales de trabajo con visitas a este paraje natural.



También le gustaría a Sánchez no perder la tradición de descansar unos días en su piso de Mojácar (Almería), aunque no está claro que pueda hacerlo, ya que los servicios de seguridad no lo aconsejan.



La idea de Moncloa es que el presidente del Gobierno se reincorpore al cien por cien después del 15 de agosto. Para el viernes, está previsto que asista, junto con los Reyes, a los actos del primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils, en recuerdo de las víctimas.



Gobierno y oposición reducen vacaciones

Lluviosa y emotiva toma de posesión del nuevo Presidente de Colombia @IvanDuque con @anapastorjulian, el presidente del @Parlement_ma, y una decena de Jefes de Estado. Nuestros mejores deseos de futuro para todos los colombianos. ???????? pic.twitter.com/r98I1vrH7G — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 8 de agosto de 2018

Presidentes autonómicos, descanso antes de la batalla electoral

Así de bonito está #CastroUrdiales #ahora Una publicación compartida de Miguel Ángel Revilla (@revillamiguela) el 7 Ago, 2018 a las 6:02 PDT

El líder de la oposición,no tendrá vacaciones como tal, pero los días que pueda se acercará a Ávila para estar con su familia.Hoy regresa de Colombia, donde ha asistido a la toma de posesión del nuevo presidente,, el jueves estará en Santa Pola (Alicante) para un homenaje a una niña asesinada por ETA y el 17 acudirá también a los actos por los atentados yihadistas en Cataluña el presidente de Ciudadanos, pasará unos días de descanso con su hija en Baleares y luego realizará un pequeño viaje al extranjero en familia.Mientras tanto, el secretario general de Podemos,sigue pendiente de sus mellizos, que, así es que vacaciones, pocas.La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, está estos días en su casa de Córdoba; la de Política Territorial,, va y viene de Madrid a Barcelona, y también está fuera de la capital -sin concretar el destino- el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, todos ellos conectados con sus equipos.Conectado está también el ministro de Fomento,, que disfruta desde ayer de dos días de vacaciones con su familia en La Palma y que, aunque el fin de semana se desplazará a Cataluña para participar en un acto del PSC, la próxima semana quiere descansar en su tierra, la Comunidad Valenciana, pero siempre "operativo".ha tenido la titular de justicia, Dolores Delgado, que se ha hecho un esguince y que no podrá moverse mucho de su domicilio hasta que se recupere.El responsable de Agricultura, Luis Planas, pasa sus días de vacaciones con la familia en Nerja, como lo hace habitualmente, y también está con los suyos la ministra de Sanidad,, que no ha especificado el destino.Tampoco lo ha hecho la ministra para la Transición Ecológica,, que se tomará unos días la próxima semana para estar con la familia y alguno más la siguiente.La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se encuentra ya descansando junto a su familia en la costa andaluza yporque a partir del día 16 le tocará ser uno de los ministros que estará de guardia.Y también en el sur están el ministro de Cultura, José Giraro, que descansa una semana en su pueblo almeriense, Pulpí, y el domingo acudirá a Tánger a la Supercopa de España, y la de Hacienda,, los días 20, 21 y 22.Efe se ha puesto en contacto con todos los equipos de miembros del Gobierno, pero no han dado detalles sobre sus vacaciones en Educación, Economía, Trabajo, Defensa, Asuntos Exteriores y Ciencia.Con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas, hay pocos presidentes regionales que hayan renunciado a tomarse unos días de descanso para cargar energías. La excepción, como casi siempre, es el cántabro, Miguel Ángel Revilla. Su vecino asturiano,, aún no había decidido a principios de agosto si cogería algunos días de vacaciones.En su primer verano como presidente de la Generalitat catalana,no tiene previsto moverse de Cataluña y pasará la mayor parte del tiempo en Barcelona, con puntuales visitas al territorio y, a lo sumo, algunos días de reposo en el municipio de Cabrils, aunque el 17 de agosto ya estará en la capital catalana, para participar en los actos por el 17A.Muy celoso de su intimidad, el lehendakari,no acostumbra a desvelar sus destinos vacacionales, pero todo apunta a que será uno de los que más tiempo se tome, ya que está de "vacaciones en familia cerca de Euskadi" desde el fin de semana pasado y no se prevé que se reincorpore al trabajo hasta la última semana de agosto.Bastante largo será el descanso del presidente madrileño, Ángel Garrido, que, a diferencia de su predecesora,sí se ha ido de vacaciones. Estará del 3 al 27 de agosto y, aunque estará en su casa con sus hijos buena parte del tiempo, hará escapadas al campo y viajará a Galicia.Por la comunidad gallega pasa también la presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, que, como en años anteriores, ha viajado con su familia hasta allí, hasta donde podría recalar asimismo el castellanoleonés Juan Vicente Herrera, que siempre hace algunas etapas del Camino de Santiago.Y, como en años anteriores, la presidenta de la Junta de Andalucía,sin que se ofrezcan más detalles al respectoDe vacaciones desde el pasado día 2 está el extremeño, que descansa hasta el 17 en la costa onubense, concretamente en Punta del Moral, en Ayamonte, donde estará diez días, y su localidad natal de Olivenza (Badajoz), aunque hoy tiene agenda institucional y asiste al estreno de la obra "Las Amazonas", dentro del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.El aragonés Javier Lambán está las dos primeras semanas de agosto en Conil de la Frontera (Cádiz), un destino "fijo" en su agenda veraniega, aunque fuentes de su entorno aseguran quey los miembros de su gabinete.Uno de los que más retrasa sus vacaciones es el valenciano Ximo Puig , que se va la segunda quincena de agosto, fundamentalmente a su localidad natal, Morella (Castellón), de la que fue alcalde entre 1995 y 2012 y que en esas fechas celebra el Sexenni, fiesta que se celebra cada seis años en honor a la Virgen de Vallivana para agradecer que liberara a la ciudad de una plaga de peste en 1672.El presidente del Gobierno de Canarias,, ha comenzado hoy unos días de vacaciones que se prolongarán hasta el domingo y que pasará en el sur de alguna de las islas, aunque a partir del 15 de agosto tiene previsto volver a cogerse otros días.Su homólogo murciano, Fernando López Miras, quiere descansar una semana en la localidad de Águilas, pero tiene una agenda cargada de reuniones y asistencia a eventos organizados en los diferentes municipios de la región.La presidenta de Baleares,, pasará todo el mes de agosto en Mallorca, excepto unos días en los que tiene previsto un viaje familiar fuera.