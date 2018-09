Montón dimite para que el escándalo de su máster "no influya" al Gobierno

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha dimitido por las irregularidades en su máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Montón ha presentado su renuncia a Pedro Sánchez, a quien además ha agradecido el apoyo de estos días.



Montón ha aseverado que ha sido "transparente y honesta", que no cometió ninguna irregularidad al cursar el máster y que presenta su dimisión para que su situación no influya al Gobierno de Sánchez.



En una breve comparecencia en el Ministerio de Sanidad, Montón ha ha insistido en su honestidad: "No he cometido ninguna irregularidad, lo he defendido y lo voy a seguir defendiendo con toda la convicción y también con la conciencia muy tranquila".



"Estoy orgullosa y agradecida por que el presidente Pedro Sánchez haya contado conmigo para su equipo en el Gobierno", ha señalado.



Por su parte, Pedro Sánchez ha agradecido a la hasta ahora ministra de Sanidad el trabajo realizado durante estos meses a través de un mensaje en Twitter.





En 100 días al frente de @sanidadgob has recuperado la sanidad universal en nuestro país, has trabajado sin descanso para devolver y ampliar derechos.

Gracias, @carmenmonton, por tu compromiso con la igualdad y la justicia social. Tu decisión, valiente, te honra. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 11 de septiembre de 2018

El Gobierno dará a conocer esta noche a su sustituto

El Gobierno dará a conocer esta noche el nombre de la persona que sustituirá aal frente del Ministerio de Sanidad. Fuentes del Ejecutivo han avanzado a Efe que el nombre del sustituto se conocerá sobre las diez de la noche.Montón había convocado a los medios de comunicación a las 20:45 horas (hora peninsular) en la sede del ministerio para hacer pública su decisión.Las peticiones de dimisión de la ministra han ido en aumento, incluso en las filas del PSOE , durante la jornada de hoy, después de que eldiario.es publicara que obtuvo un máster sobre estudios de género en la Universidad Rey Juan Carlos de Madriden el curso 2010/2011.Montón compareció ante los medios para negar cualquier irregularidad y fue respaldada por Moncloa , que consideró sus explicaciones. Esta misma tarde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha dicho en el Senado que "la ministra está haciendo un extraordinario trabajo y lo va a seguir haciendo".Según el eldiario.es, Montón no aprobó todo su máster en junio de 2011 y, al menos en una asignatura, aparecía con un "no presentado" cuando acabó el curso que ella defiende que había superado. La ministra realizó el curso entre 2010 y 2011.El digital sostiene que el 25 de noviembre de ese añode la URJC y cambió ese "no presentado" por un "aprobado", pese a que las actas del curso ya estaban cerradas.