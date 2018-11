Podemos analizará el viernes un posible adelanto electoral

La ejecutiva de Podemos ha acordado hoy convocar un Consejo Ciudadano Estatal extraordinario el próximo viernes en el que el secretario general, Pablo Iglesias, analizará con su dirección la situación política y la posibilidad de un adelanto electoral si el Gobierno no logra aprobar los presupuestos.

La decisión de la ejecutiva morada se produce después de que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, no haya descartado que el próximo 26 de mayo pueda convertirse en un "superdomingo" electoral, en el que además de elecciones municipales, autonómicas y europeas se celebren también las generales.

Unas palabras que han inquietado a Podemos, que tiene la sensación de que el Gobierno de Pedro Sánchez "no tiene muchas ganas de sacar adelante los presupuestos" para 2019 y ha "tirado la toalla", según ha asegurado en rueda de prensa el secretario de Organización del partido, Pablo Echenique, y la coportavoz, Noelia Vera.

La opción del adelanto electoral no es la preferida por Podemos, que sigue apostando por intentar sacar adelante los cuentas públicas y agotar la legislatura hasta 2020 para poder implementar todas las medidas que contempla su acuerdo presupuestario con el Gobierno.

"Parece que no tienen muy claro que vayan a seguir peleando por la aprobación de los presupuestos", ha dicho Vera tras anunciar la convocatoria del Consejo Ciudadano estatal el viernes para decidir cuál será su estrategia en este nuevo escenario y prepararse para cualquier "eventualidad", incluido un adelanto electoral.

De cualquier forma, Podemos no da por perdidos aún los presupuestos, seguirá intentando "día y noche" que salgan adelante y moverá "cielo y tierra" -asegura- porque esa es su "primera opción".

Y sobre un posible adelanto electoral avisa de que "será una decisión unilateral del PSOE" que Podemos no apoya.

Pero "si Sánchez deja caer los brazos y los partidos independentistas renuncian a mejorar la vida de los catalanes" con las medidas del acuerdo presupuestario con Podemos y hay un adelanto de elecciones, saldrán a ganarlas, a "romper en mil pedazos el discurso de la extrema derecha" y "a hacer presidente del Gobierno a Pablo Iglesias para mejorar de una vez la vida de los españoles", ha dicho Echenique.

La formación morada insiste en que la competencia y responsabilidad de un adelanto electoral será del Gobierno, y será al Ejecutivo y al PSOE al que habrá que pedir cuentas por decidir aplazar las medidas del pacto presupuestario.

Por su parte, el partido de Iglesias advierte de que no hará "tacticismo con las cosas de comer" y que, por tanto, si el Gobierno envía al Congreso a través de decretos algunos de los acuerdos alcanzados, Podemos decidirá su voto en función de las mejoras que contemple.

Aunque Echenique reconoce que será difícil que puedan aprobarse en todo su "potencial" las medidas pactadas con el Gobierno, como la subida del SMI, porque la mayoría tienen impacto presupuestario.

"Nosotros no apoyamos gobiernos, apoyamos medidas", ha dicho Echenique después de que Vera haya recalcado que no tienen "nada que romper" porque no forman parte del Ejecutivo, no gobiernan con el PSOE y únicamente tienen un acuerdo presupuestario.

Pese a ello, los reproches de Podemos al Gobierno son numerosos, se quejan de que la formación morada pone más interés que Sánchez en que las cuentas para 2019 salgan adelante, y lamentan que el Ejecutivo "se haya rendido".