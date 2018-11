Unidos Podemos pedirá al Congreso que retire el "salario" a Juan Carlos I

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha avanzado que su grupo presentará en el Congreso una iniciativa para pedir que Juan Carlos I deje de percibir un "salario público", en referencia al dinero que recibe procedente de la asignación constitucional a la Casa del Rey.

Un montante económico que, según Echenique, debe de dejar de percibir el rey emérito si "por lo visto los fines de semana dice que no está representando a los españoles sino a sí mismo".

De esta forma, Echenique ha respondido en declaraciones en La Sexta a las explicaciones de la Casa del Rey sobre el saludo entre Juan Carlos I y el príncipe heredero saudí, Mohámed bin Salmán, de este fin de semana en Abu Dabi, que asegura que fue "estrictamente protocolario, sin ninguna reunión previa, ni posterior, y sin trascendencia institucional".

Para Echenique es una "vergüenza" ver al rey emérito "sonriente y afable" con quien "según la CIA dio la orden de asesinar al periodista" Jamal Khashoggi en la embajada saudí de Estambul.

"España y los españoles no se merecen que nos representen en el exterior de esta manera, pero todavía es más vergonzoso la explicación que se da. No sé si los reyes dejan de ser reyes los fines de semana y que se diga que estaba de visita como un ciudadano cualquiera y no representaba España es un insulto a la inteligencia de los españoles", ha enfatizado.

Y ha añadido: "Si el rey quiere reunirse con dictadores y sátrapas saudíes en su tiempo libre, deberíamos dejar pagarle el salario público; si no actúa como representante de los españoles, no deberíamos pagarle un salario".

En ese sentido irá la iniciativa que "en breve" presentará Unidos Podemos en el Congreso, según ha explicado Echenique.