Xulio Ferreiro renuncia a estar en la próxima Corporación municipal de A Coruña

Xulio Ferreiro no formará parte de la próxima Corporación municipal de A Coruña tras perder Marea Atlántica cuatro concejales y pasar de diez a seis ediles tras las elecciones municipales celebradas este domingo 26 de mayo. El todavía alcalde, que la misma noche electoral asumió la responsabilidad de los resultados de Marea en los comicios y lamentó "la decepción", ha confirmado este miércoles que no seguirá al frente de una formación que en 2015, con solo diez meses de actividad, llegó a la Alcaldía y se mantuvo en María Pita incluso tras una cuestión de confianza.

Ferreiro confirma que ya no tomará posesión del acta de concejal. Argumenta que es una decisión por razones personales y también políticas. "El objetivo no se cumplió", ha afirmado Xulio Ferreiro. "No marcho muy lejos", ha añadido para aclarar que continúa dentro de Marea Atlántica como militante. El lugar que deja libre el hasta ahora regidor en la bancada de Marea Atlántica lo ocupará el número 7 de su candidatura, Iago Martínez, que fue fundador de Marea y ha sido jefe de gabinete de Xulio Ferreiro en sus cuatro años como alcalde.

"Xulio, quédate", corearon militantes y seguidores de Marea Atlántica la noche electoral ante la sede de la formación que ha regido el Ayuntamiento de A Coruña durante este pasado mandato. Y Ferreiro, que tras el recuento de votos compareció con la voz a punto de quebrarse, entre aplausos, abrazos y palabras de ánimo, ha optado por no quedarse.