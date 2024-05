Almussafes recupera el toc de les campanes

Les campanes de la parròquia Sant Bertomeu Apòstol d’Almussafes ja tornen a sonar després de completar-se el procés de restauració al qual s’havien sotmés.

Segons ha detallat l’Ajuntament, les quatre campanes s’han sotmés a un procés de rehabilitació, reposició dels jous i transformació posterior de tots els equips d’automatització. Durant el migdia del dimarts, les quatre campanes de volteig de la parròquia Sant Bertomeu Apòstol d’Almussafes van tornar al seu lloc d’origen i el temple ja ha représ els tocs de campana diaris.

Instal·lació d’una de les campanes. / Levante-EMV

El projecte per a la recuperació del patrimoni material campanar de la localitat, així com la restitució del patrimoni immaterial dels seus tocs tradicionals de campana, una actuació pressupostada en 35.000 euros, en part finançats per l’Ajuntament d’Almussafes, s’ha completat en un total de cinc mesos i mig.

De les quatre campanes, una d’estes data de l’any 1799, mentres que les altres tres es van fondre en 1945.

