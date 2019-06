Casado avisa a Cs que en la Alcaldía de Madrid "la única alternativa es Carmena o Almeida"

El líder del PP, Pablo Casado, ha confirmado este martes que el candidato de su partido a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se va a presentar este sábado para ser investido como regidor y ha advertido que en el Consistorio solo hay dos alternativas: o es alcaldesa Manuela Carmena, de Más Madrid, o lo es Almeida.

"Creo que en este caso la única alternativa es o Carmena o Almeida", ha afirmado Casado, para recordar después que Ciudadanos ya acordó en su Ejecutiva Nacional que el PP era su "aliado preferente" en los pactos postelectorales.

Este mismo martes, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha asegurado sobre el escenario de pactos en el Ayuntamiento de Madrid que se está negociando que su candidata Begoña Villacís ocupe la alcaldía, aunque ha admitido que, por el momento, el PP "no se abre a esta opción".

En una rueda de prensa en el Congreso, tras verse con el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, Casado ha recalcado que Almeida "se va a presentar el día 15 para ser investido alcalde de Madrid".

"Y si algún otro partido se quiere presentar tendrá que explicar quién le vota o quién se abstiene", ha manifestado Casado, para dejar claro que en aquellas plazas en las que han quedado por delante de Cs, su partido se presentará a la investidura.



Sin hablar de sillones

Al ser preguntado si Cs le ha puesto encima de la mesa la condición de que Villacís sea alcaldesa, Casado se ha remitido al equipo negociador de ambos partidos. "Ellos están hablando y no me consta. A mí tampoco me lo han planteado y al secretario general tampoco", ha afirmado.

Casado ha señalado que las negociaciones están "siendo responsables y rigurosas" y ha agradecido a Cs "esa responsabilidad", centrándose en hablar de planes de legislatura y "no estar hablando de sillones".

"Solo tengo palabras de agradecimiento a Cs y estoy convencido además de que los gobiernos que salgan de ese acuerdo serán positivos para los ciudadanos, pero también para los partidos, porque donde hemos gobernado hemos tenido resultados positivos porque el resultado ha sido bueno", ha exclamado.

Como muestra de la apuesta del PP por Almeida, el líder de los 'populares' tiene previsto acudir el próximo sábado a la sesión constitutiva del Ayuntamiento de Madrid para arropar a su candidato municipal, según han informado fuentes del partido.