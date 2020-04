La oposición pide al Gobierno que rectifique y deje dar un paseo a los niños

El PP y otros partidos de la oposición, y algunos socios del Gobierno como 'los comunes', han cargado contra la decisión del Ejecutivo de dejar a los niños salir del confinamiento pero solo para acompañar a un adulto a ir al supermercado, banco o la farmacia, y no a dar un paseo, por lo que piden que rectifique.



Desde el PP, pasando por Ciudadanos hasta llegar a Más País o a ERC han arreciado las críticas a esta forma de aliviar el confinamiento de los menores, sobre todo porque en los espacios cerrados -mantienen- podría haber más riesgo de contagio para ellos.



Pablo Casado, el líder del PP, ha mostrado su contrariedad por la medida en Twitter: "Llevo 10 días pidiendo que los niños puedan salir tras un mes confinados pero no para ir con sus padres a establecimientos concurridos y con riesgo de contagio. Pido al Gobierno, también como padre de dos pequeños, que rectifique y les permita dar paseos cortos por zonas abiertas".



También en un tuit, el presidente de la Xunta de Galicia,, le pedía al Gobierno que cambie su postura: "Me manifesté a favor de que los niños puedan salir de casa de forma ocasional, limitada, controlada y segura. La fórmula escogida no es la que ofrece más garantías.. Aún hay tiempo para que el Gobierno lo reconsidere".Otra miembro del PP, la diputada por La Rioja, y vicesecretaria de Política Social,, comentaba y se preguntaba: "Y digo yo:A ver si esta vez nos facilitan los informes de los expertos que avalan esta medida, porque de entrada no tiene ni pies ni cabeza la medida".Pero los 'populares' no han sido los únicos en mandar sus mensajes contrarios a la medida.vicepresidente de la Comunidad de Madrid, afirmaba: "Los niños necesitan salir para pasear,El Gobierno está forzando a los padres a terminar el paseo en un supermercado, un espacio cerrado, donde hay mayor riesgo de contagio. Es un error. Confío en que rectifiquen".Y hasta la alcaldesa de Barcelona,, líder de 'los comunes' que forman parte del Gobierno de coalición, aludía a ese paseo esperado y pedía una rectificación: "r, con toda la prudencia, sin ir al parque ni tocar nada. Por ello, mejor un breve paseo cerca de casa, más que ir al supermercado o al banco. Es urgente aclarar esto en la reunión técnica de esta tarde".Gabriel Rufiánde ERC, coincide en que "dejar salir a los niños no es dejarles acompañar a sus padres a los recados"."de juego habilitadas y controladas para ello", pedía tal y como lo ha hecho en sus diferentes replicas al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Congreso de los Diputados., presidenta del grupo parlamentario Adelante Andalucía, también ha instado al Gobierno a una rectificación: "Una vuelta al edificio. Recorrer dos calles. No pedimos más. Lo digo como madre. El supermercado es el sitio a donde NO hay que llevar a un niño.".