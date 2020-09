De colecta para la marquesa: recaudan dinero para Cayetana Álvarez de Toledo por su denuncia

"Usted es el hijo de un terrorista". La ya famosa frase que la diputada del PP y exportavoz de ese partido en el Congreso espetó a Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos, vuelve a primera línea de actualidad. En esta ocasión, de la mano de la Fundación Libres e Iguales, que impulsa una colecta pública, un "crowdfunding", para ayudar a la aristócrata del PP, que ostenta el título de marquesa, a reunir 15.730 euros y pagar así el recurso ante el Tribunal Constitucional, "que no es precisamente barato", apunta, para incorporar la expresión al diario de sesiones de la Cámara Baja de 27 de mayo.

El gesto busca combatir lo que considera "censura", ya que "una verdad objetiva y contrastada", como a su entender la pronunciada por Álvarez de Toledo, "no atenta contra el decoro del Parlamento". Esa fue la justificación de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para cerrar la frase entre corchetes, una "insólita decisión", añaden los integrantes de Libres e Iguales de la que forman parte, entre otros, el escritor Mario Vargas Llosa y el periodista Federico Jiménez Losantos. La Fundación hace suyo el recurso del PP ante el Congreso para volver a subrayar que "un hecho objetivo, constatable y hasta asumido de modo orgulloso por padre e hijo, no puede ser tildado de opinión que afecte al decoro parlamentario" en un texto hecho público. Y termina aludiendo al "negacionismo" de la historia ante la decisión de reproducir entre corchetes la frase "usted es el hijo de un terrorista". La política del PP usó esa expresión para replicar a Pablo Iglesias por referirse reiteradamente a ella como "marquesa" en un tono que no gustó a Álvarez de Toledo.

El nuevo procedimiento judicial ante el Constitucional se sumaría al abierto en el Juzgado número 1 de Zamora por la referencia al padre del líder de Podemos, Francisco Javier Iglesias Peláez, que interpuso una demanda al considerar una injerencia en su derecho al honor las manifestaciones vertidas por la diputada. El magistrado zamorano está a la espera de que la Audiencia Provincial ratifique o no su decisión de remitir el caso al Tribunal Supremo, dada la condición de aforada de la política al ser una diputada nacional, circunstancia que impide que un juzgado de Primera Instancia lleve esa causa. Libres e Iguales respalda que el texto rece íntegramente en el diario de sesiones, sin los corchetes que la presidenta del Congreso decidió agregar. Un "añadido ortotipográfico" que contraviene el deseo explícito de la diputada de no retirar la expresión cuando fue requerida por Batet. La Fundación rebate el argumento de la presidenta del Congreso que figura al pie de ese párrafo para justificar su orden, para lo que se refiere al artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara referido a la retirada de "palabras" o "conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de la Instituciones del Estado o de cualquier otra persona o entidad".

Libres e Iguales hace suyos los argumentos del recurso que el PP presentó ante la mesa del Congreso, cuyo rechazo motivaría el que llegue al Constitucional y . destacan que el Parlamento "nunca puede permitir la censura de expresiones puramente veraces y objetivas". De modo que, "la verdad sobre un asunto de esta naturaleza es simplemente eso: una verdad", "nunca puede ser ofensiva al decoro".

En cuanto a la petición de la presidenta del Congreso a Álvarez de Toledo, "permitiría traer a colación el eppur si muove (y, sin embargo, se mueve) atribuido Galileo, tras verse obligado a retractarse de un hecho verídico", que la tierra es redonda. Argumentos que bien podrían llegar al pleito abierto en Zamora.