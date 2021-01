El candidato del PSC al 14F, Salvador Illa, ha llamado a recuperar en Cataluña el "respeto" hacia policías locales, Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil porque son "trabajadores que velan por el bienestar de todos" y a menudo se han visto "despreciados" durante los años del procés.

En un acto de campaña desde la sede del partido en Barcelona, el presidenciable de los socialistas catalanes ha reivindicado que los agentes de todas las fuerzas de seguridad que operan en Cataluña "merecen un respeto y unas condiciones dignas al igual que todos".

En este sentido, ha lamentado, en alusión velada al independentismo, que "algunos que han vivido durante mucho tiempo en la política-ficción" hayan despreciado a "las fuerzas del orden" en la etapa más reciente de Cataluña.

"Primero, rompieron nuestros consensos; luego, despreciaron nuestras instituciones, y acabaron saltándose nuestras leyes. No nos tenemos que sorprender de que aquellos que se burlan del marco constitucional acaben despreciando nuestras fuerzas del orden", ha dicho.

Si es presidente de la Generalitat, Illa se ha comprometido a fortalecer las políticas de seguridad, tanto las preventivas como los planes para "actuar cuando haga falta" porque "un Govern progresista tiene que ser un gobierno que tome la iniciativa también en ese terreno".

"Quien se toma en serio la lucha contra las desigualdades sabe que la inseguridad también está repartida de forma muy desigual en Cataluña", ha recalcado.

El acto de Illa ha sido de formato muy reducido por la covid y en él también han intervenido la número dos de su candidatura, Eva Granados; la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, y el líder de los socialistas en Barcelona, Jaume Collboni.

El presidenciable del PSC ha insistido en que las prioridades que fija su programa son "las mismas que las de la mayoría social en Cataluña: proteger la salud, trabajar para la recuperación económica y asegurar que nadie queda atrás. Hacer bien lo que se ha hecho mal".

Al término de su discurso, Illa ha vuelto a llamar a la movilización y a solicitar ya el voto por correo, y ha lanzado un mensaje a quienes duden sobre la relevancia de estas elecciones.

"Os dirán que el cambio no es posible. No hagáis caso del pesimismo interesado de aquellos que ya se sienten cómodos con la situación actual; no hagáis caso de aquellos que ya se sienten bien con la división porque a ellos les va bien, cuando a Cataluña le está yendo mal. Frente a los de siempre, la esperanza somos nosotros", ha exclamado.