Los ganaderos exigen en las calles de Oviedo sus derechos frente al lobo: “Hay una manada en el Ministerio que viola nuestros derechos"

“Pachón” afirmó que los ganaderos “también tenemos en el Ministerio una manada que viola nuestros derechos”, dijo. “El norte nos vemos obligados a hacer este tipo de manifestaciones. Esto es insoportable”, añadió. En cuanto a que la PAC cubra los daños del lobo, argumentó que el sector está “cobrando solo el 40 por ciento de los daños que se producen en Asturias. El 60 por ciento lo pagamos nosotros. Vamos a perder dinero siempre. Están cayendo 1.000 ganaderías por año. Está desapareciendo el mundo rural y las ganaderías extensivas”, lamenta. “Lo que nos proponen de que cerremos fincas para que no se meta el lobo es absurdo. El lobo va a querer comer; si no es a una hora, a otra. Entrará donde tenga que entrar”.

Uno de los presentes en la marcha, el joven ganadero David Álvarez Bueno, de Morcín, argumentó que “la ganadería y el lobo no son compatibles porque si quieren proteger tanto al lobo, la ganadería no va a ser sostenible, se va a acabar; no hay futuro y no puede desarrollarse en núcleos urbanos. Esto no puede seguir así. La gente abandona los pueblos y se va a las ciudades. Aunque hay ayudas para quedarse no compensan”.

Otra de las ganaderas que secundó la manifestación, Caelia Cotera López, de Sotres, comentó que “la votación no ha sido parcial. Están imponiendo que se meta el lobo en el Lespre cuando saben que una vez que se meta no se va a poder cazar. El plan de la gestión del lobo de Asturias va a quedar anulado y vamos a quedar en un limbo. No nos están ayudando en nada. La casa tiene que empezarse por los cimientos y primero hablar con nosotros”. La ganadera añadió que “no es lo mismo Asturias que Galicia o Castilla y León. Nuestros rebaños son pequeños y son de 100 o 200 cabras. Si nos matan 40 o 50 cabras, ¿quién nos mantiene eso? Así, no sabemos si podemos meternos en la PAC. No es lo mismo que los rebaños en Castilla y León, donde tienen 2.000 o 3.000 ovejas”.

Los ganaderos movilizados ayer contaron con el apoyo de la UGT así como de alcaldes de diferentes concejos de Asturias. Entre ellos estaba Juan Cañal, alcalde de Nava, quien señaló que “el sector ganadero ya está bastante mal de por sí. Queremos que el lobo esté en la zona alta pero no como hasta ahora, que está llegando a las casas. Esta decisión del gobierno central pone en riesgo la ganadería. No estoy de acuerdo con esa decisión y queremos que se revierta, que se rectifique”.

La manifestación convocada por la UCA ayer en Oviedo será el punto de partida de las movilizaciones de las organizaciones agrarias. A nivel nacional, esperan que haya unidad de acción entre las organizaciones agrarias. En Asturias, UCA no contó con el apoyo de ASAJA y COAG, entidades que criticaron los días previos la falta de acuerdo entre las organizaciones para iniciar movilizaciones.