El candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha insistido a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que convoque "con urgencia" a los representantes de los grupos del arco parlamentario para garantizar que se celebra el pleno de investidura del nuevo presidente de la Generalitat el próximo 26 de marzo como tarde, ha dicho.

Lo ha pedido en declaraciones a los medios este sábado tras visitar los barrios barceloneses de Torre Baró y Ciutat Merdiana, donde afirma que ha podido "constatar los problemas de la Cataluña real: la necesidad de seguir protegiendo la salud, de reactivar la economía y de no dejar a nadie atrás".

A su juicio, para alcanzar estos objetivos es necesario "un Govern en plenas funciones", y ha reiterado su intención de postularse como candidato a la investidura por ser el representante de la fuerza política más votada en las elecciones catalanas del 14F.

Al ser preguntado por la posibilidad de que Borràs convoque un acto equivalente en lugar de un pleno de investidura ante la imposibilidad de proponer un candidato que disponga del apoyo suficiente para ser investido presidente, ha replicado que "no contempla este escenario".

"No contemplo que no se me dé la opción si no hay nadie con mejores cartas que yo, que no se me dé la oportunidad de dirigirme a la Cámara e intentar obtener el apoyo de la mayoría de diputados y diputadas del Parlament de Cataluña", ha defendido.

Sin embargo, Borràs no puede iniciar la ronda de contactos para proponer candidato de cara a la investidura si no están constituidos todos los grupos parlamentarios, tal y como establece el reglamento.

Apoyo a Gabilondo

Por otro lado, Illa ha expresado su apoyo a Ángel Gabilondo como candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid: "Me siento muy reconocido en la manera de entender la política que tiene, y de hecho, yo me he inspirado mucho en él", ha reconocido.

Ha destacado el "tono reflexivo y carácter sereno" de Gabilondo, a quien ha defendido como una persona que huye de las gesticulaciones y de las estridencias y que busca resultados reales a través de políticas reales, ha dicho textualmente.