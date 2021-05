El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha considerado "una burla" el "indulto reversible" que se estaría planteando aprobar el Gobierno para los condenados del 'procés'.

"Si vuelven a violar la ley no se preocupe que vendrá un juez que sentenciará y condenará a la cárcel", ha contrapuesto Martínez-Almeida en declaraciones a los periodistas en Pamplona antes de participar este domingo en un foro sobre municipalismo organizado por el PP de Navarra.

"El efecto práctico del indulto reversible es ninguno porque violar la ley tiene consecuencias que habitualmente pasan por poder ir a prisión", ha destacado. Por ello, ha pedido que "no se lleve a engaño a los españoles, que tengan claro que no hay ningún indulto reversible, que si se vuelve a cometer un delito tendrán que regresar a la cárcel, pero no porque se les quite un indulto sino porque han cometido un delito", ha insistido.

Almeida participará en la manifestación de Colón

El alcalde de Madrid ha anunciado que participará en la manifestación en la plaza madrileña de Colón, convocada el próximo 13 de junio por la plataforma Unión 78, pero "sin querer tener ningún protagonismo porque el protagonismo es de la sociedad y de una plataforma como Unión 78, con personas como Rosa Díez, Fernando Savater o María San Gil".

"Lo que queremos es que no se pueda quitar el protagonismo a quien verdaderamente lo tiene que tener ese día, que es el conjunto de la sociedad que le va a decir a Sánchez que hasta aquí hemos llegado con el tema de los indultos", ha resaltado.

Martínez-Almeida ha considerado que debe ser una manifestación "absolutamente transversal, en la que quepamos todos, pensemos lo que pensemos, siempre que compartamos que en España hay que respetar el Estado de Derecho y la Constitución y la ley". Y ha considerado que "no sería bueno" que se "patrimonialice" la protesta por parte de los partidos políticos.

Preguntado si en la movilización se repetirá la conocida como 'foto de Colón', el alcalde de Madrid ha afirmado que se trata de "un mantra que ha instalado la izquierda que lo que hace es olvidar cuál es el objeto de esa manifestación, que era evitar que hubiera un relator internacional que negociara entre el Gobierno de España y el de Cataluña, que es lo que quería Pedro Sánchez".

"A nosotros lo de la 'foto de Colón' ni nos va ni nos viene"

Martínez-Almeida ha remarcado que no tiene "ningún problema, no con la 'foto de Colón', con la foto del Ayuntamiento de Madrid donde tengo un pacto de gobierno con Ciudadanos y un pacto de investidura con Vox". En este sentido, ha manifestado que "todavía nadie ha conseguido decirme, de ese pacto de investidura con Vox, qué es inconstitucional o ilegal". Sin embargo, ha aseverado que "puedo decir, de los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas qué es inconstitucional y qué es ilegal".

"Cuando uno está con la sociedad no le perjudica acudir a ningún sitio"

"A nosotros lo de la 'foto de Colón' ni nos va ni nos viene. Nosotros sabemos cuáles son nuestros principios y nuestras convicciones, y si la izquierda se aferra desesperadamente a la 'foto de Colón' es porque no tiene ningún proyecto que ofrecer a los españoles más que intentar mantenerse en el Gobierno", ha subrayado.

Preguntado si piensa que acudir a esta movilización podría perjudicar al PP, ha contestado que "cuando uno está con la sociedad no le perjudica acudir a ningún sitio". "El problema es aislarse, es vivir en una burbuja, desconectado completamente de la realidad social, el problema es vivir en 2050 o en 1936. Pero vivir en 2021, conectando con las necesidades reales de la sociedad española, eso no es un problema para el PP", ha subrayado.