El 'expresident' Carles Puigdemont ha anunciado a los militantes de Junts per Catalunya su decisión de dejar de presidir el partido. En una carta a los asociados, Puigdemont argumenta que el partido necesita "una presidencia más implicada de lo que yo no he sido".

En este sentido apunta que el cargo que ostenta desde la fundación de Junts hace dos años debe ocuparlo quien "participe permanentemente" en las reuniones y en las decisiones. Por ello, y como avanzó EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, Puigdemont anuncia formalmente que no se presentará a la reelección. En el texto, el 'expresident' elogia la figura del todavía secretario general, Jordi Sànchez, que tampoco repetirá en el cargo. Y concluye subrayando que Junts es su partido, del que asume sus "postulados" y una manera de organizarse no vertical ni de "pensamiento único". Puigdemont, sin dar pistas, anima a las personas que "tienen una demostrada capacidad de liderazgo" a dar el paso para asumir la presidencia de la formación.