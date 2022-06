Juan Marín: "Es importante que no dejemos Andalucía en manos de quienes mienten y no nos respetan"

En la vorágine de la campaña electoral, Juan Marín se encuentra a él mismo a la hora de la merienda. Jamás perdona su café manchado y una palmera de huevo que nunca cambia por la de chocolate. En su entorno se comenta que su apuesta por el color naranja llega hasta la repostería. "Ya está aquí la palmera", celebra Marín poco después de que llegara a su fin esta entrevista telefónica.

¿Con qué sensaciones está viviendo esta campaña del 19J?

Con muchas ganas. Una vez que ha empezado la campaña, se ha visto que los sondeos se equivocaban. La gente está mucho más enchufada al trabajo que hemos hecho estos cuatro años y lo está valorando muchísimo. Y el primer debate ha sido un punto de inflexión. Se ha visto claramente quiénes nos hemos preocupado realmente de Andalucía y quiénes quieren solo utilizar Andalucía como un granero de votos. O para dar un salto hacia el Gobierno de España en vez de atender a los problemas que tienen los andaluces. Yo estoy muy contento, y creo que los andaluces también, de que haya partido y el 19 de junio, finalmente, se decida el resultado.

¿Qué le diría a quienes dan por acabado a Cs en Andalucía?

Que no conocen a los andaluces. Los andaluces saben muy bien lo que les interesa y no se dejan tan fácilmente engañar por algunos, como ellos creen. Confío plenamente en los andaluces y en la decisión que tomarán el 19 de junio.

¿Cabe la autocrítica en un hecho tan paradójico como el de caer en las encuestas casi hasta la desaparición, cuando se tenían 21 escaños y se ha sido casi la mitad de un Gobierno de coalición?

¿Las encuestas qué son? ¿Estados de opinión? ¿O son resultados? Las encuestas son estados de opinión. Y los estados de opinión tienen muchos puntos de influencia. En lo que no se equivocan los sondeos o los estudios sociológicos es en los problemas que tienen los andaluces. Y, qué casualidad, ninguna de las responsabilidades que ha tenido Ciudadanos en el Gobierno es ya un problema para los andaluces. La corrupción no ya no lo es. El paro empieza a descender de forma importante. Por fin. Nuestra economía está creciendo. Nuestra educación está funcionando. Las políticas sociales, también. Los sondeos son estados de opinión que cambian de un día para otro. Ahora lo que toca es campaña y explicarle a los andaluces lo que quieres hacer con Andalucía los próximos cuatro años. Si se la quieres entregar a quienes no les importa nada esta tierra y solo la quieren utilizar como un trampolín. O si, realmente, te preocupas por los problemas reales. Y, en ese sentido, no hay un voto tan decisivo para resolver los problemas de los andaluces como el de Cs. Si dejamos al PP solo, puede ocurrir como en muchos sitios. Y, además, es importante que no dejemos Andalucía en manos de quienes, por encima de todo, mienten y no respetan a los andaluces cuando los quieren utilizar como un campo de prueba, para ver qué pasa con el Gobierno de España. Esta semana, el señor Abascal ha dicho algo parecido en el Congreso de los Diputados. Incluso, Sánchez ha dicho que el PSOE no tiene ya nada que hacer en Andalucía. Que el próximo Gobierno de Andalucía va a ser el del PP. Con Vox o con Ciudadanos. No le preocupan los problemas de los andaluces. Le preocupan los sillones. Nada más.

¿Y a usted no le inquieta, entonces, que la encuesta del CIS no contemplase un escaño ni para Juan Marín por Sevilla ni para Rocío Ruiz por Cádiz?

En absoluto. Eso no me ocupa ni un segundo. Sé que los andaluces saben lo que hemos hecho. Lo que he hecho. Y que tienen el mejor Gobierno que hay en España. Y del que Ciudadanos no solo forma parte. Es una pieza clave. Sin nosotros, no se hubieran llevado a cabo las reformas que hemos hecho. Eso lo saben todos los andaluces. Cuando se llama a las urnas a 4.200.000 personas no se está llamando por teléfono a 1.200, a 600 o a 800. Estoy convencido de que la gente va a valorar el esfuerzo que se ha hecho y volveremos a reeditar el Gobierno del PP y Ciudadanos cuatro años más.

¿Sigue intacta la sintonía entre los socios de Gobierno del PP y Ciudadanos o los políticos cambian en época electoral?

La gente no cambia de hoy para mañana. Ni de amigos, ni de ideas, ni de proyectos, ni de planeas... Eso no es así. Nosotros seguimos exactamente igual. El martes, hubo un Consejo de Gobierno con el mismo ambiente. Es más, tuve que presidirlo yo porque Juanma se tuvo que marchar. Y sin ningún problema. Al contrario. Ahora ya estamos pensando en volver a trabajar el día 20 para resolver muchas de las cuestiones que han quedado pendientes porque hemos cruzado una pandemia. Nosotros estamos en lo que tenemos que estar. En los fondos europeos, en la creación de empleo, en un verano que va a ser muy bueno para el sector turístico y para el sector servicios ... Estamos en eso. Y luego, cuando te pones el traje de la campaña, le explicas a los andaluces lo que quieres hacer los próximos cuatro años. Y con quién lo quieres hacer. Yo lo he dicho muy clarito. No sé si los demás lo han dejado tan claro como yo.

¿Tiene la sensación de que el PP andaluz de Juanma Moreno y Elías Bendodo pretende rentabilizar en las urnas la gestión de Ciudadanos en sus consejerías?

Estamos en campaña electoral. Ellos pretenden vender la gestión del Gobierno, igual que yo dar a conocer la gestión que hemos hecho nosotros. Lo que está claro es que este ha sido un Gobierno al 50%. Eso es evidente. Las responsabilidades, igual. Y la gestión, exactamente igual. Quizás ellos hagan más política que gestión y yo me he dedicado a hacer más gestión que política. Hasta ahora, nadie me ha rebatido ningún dato ni resultado de la gestión de Cs en este Gobierno. Nadie discute que Javier Imbroda era consejero de Cs, igual que Rocío Blanco, Rocío Ruiz, Rogelio Velasco y Juan Marín. Igual que yo no discuto el trabajo de Jesús Aguirre en sanidad, Carmen Crespo en medioambiente o de Marifrán Carazo en infraestructuras... Esto ha sido complementario. Si no hubiéramos puesto por parte de los dos todo el empeño en cambiar Andalucía, no hubiera sido posible.

¿Sigue pensando, como dijo en Semana Santa, que celebrar las elecciones en junio sería un error?

Sí, claro. Ahora mismo, es el momento de desplegar los fondos europeos y están paralizados. Por ejemplo. Si después de las elecciones no hay un Gobierno como el que hizo el cambio desde 2018, sino un Gobierno de lío y confrontación, cuándo se van a aprobar los presupuestos. Cuándo se van a desplegar los fondos. Cuándo se va a formar gobierno. Esa inestabilidad y esa incertidumbre no deben existir. Teníamos que haber terminado la legislatura, haber desplegado los fondos europeos, haberlo puesto todo en marcha... Y, a partir de ahí, haber convocado elecciones. Juanma, que es quien toma la decisión, pensó que no. Yo lo respeto. Y punto.

¿Le duele que Juanma Moreno no incluya a Cs en sus planes cuando habla de ‘hacerse un Ayuso’ y esto pueda entenderse como un pequeño guiño a Vox?

Hasta ahora, nada más he escuchado a Juanma decir que me quiere a mí y a la gente de Ciudadanos en el Gobierno. Y, además, lo veo inteligente. Él sabe perfectamente que quiere a los mejores y los mejores están en Ciudadanos.

¿Por qué cree que Macarena Olona, con su polémico empadronamiento fresco, se puso en el debate a recordar el audio que se filtró de usted sobre el presupuesto?

También me dijo que era mentira que ella hubiera apoyado a Sánchez para el tema del control de los fondos europeos. Luego, ha rectificado. Primero, dijo una mentira delante de todos los andaluces. Y, después, ha pedido perdón. Pero el daño ya está hecho. Andalucía va a recibir mucho menos dinero de los fondos Next Generation porque la señora Olona votó en el Congreso de los Diputados darle a Sánchez la libertad para hacer lo que quisiera.

¿Se sentiría, en cierta medida, traicionado por los andaluces si Vox toca poder en San Telmo?

Jamás me sentiré traicionado por los andaluces. Decidan lo que decidan. Los andaluces nunca se equivocan. Nos equivocamos nosotros: los políticos.

¿Le extraña que Juan Espadas les esté guiñando a los votantes del PSOE que apostaron por Ciudadanos en 2018?

De Juan Espadas no me extraña nada. Pero si su jefe Pedro Sánchez lo ha desacreditado asegurando que en Andalucía no tiene nada que hacer, lo que yo diga a estas alturas poca relevancia puede tener. Si lo dice su jefe...

¿Está echando de menos a Susana Díaz esta campaña?

No, hombre, qué va. Está muy interesante la campaña. A mí me está gustando. Lo que me gusta es el debate. Yo quería debatir con todos y con todas. Y lo que está poniendo de manifiesto este debate es que algunos se están escondiendo ya de los medios. Desde el lunes, algunos han suspendido todas sus actividades hasta el fin de semana. Tiene que venir su jefe de Madrid. Si no, no se atreven ni a salir en los medios de comunicación. Me está resultando muy interesante. Creo que los andaluces se están dando cuenta de las distintas opciones que hay. Sinceramente, no echo de menos a nadie. Me encanta que haya debate. Me encanta que podamos expresar lo que cada uno piensa. Y sobre todo, lo importante es que los andaluces se den cuenta por ellos mismos cómo algunos están instalados en la manipulación, la demagogia y el populismo.

¿A qué cree que obedecen marchas en el seno de Ciudadanos, como las de Fran Carrillo o Sergio Romero, en momentos muy concretos de la precampaña y de la propia campaña?

No me preocupa en absoluto. Cada uno es libre para entrar y salir de aquí cuando quiera. También se ha ido un alto cargo de Vox en Castilla y León y acaba de entrar, no lleva ni un mes. Supongo que hay gente que busca otras oportunidades, tiene otros intereses. Y ya está. Y deciden lo que ellos quieren cuando consideran oportuno. Sin lugar a dudas, a mí esto hace tiempo que dejó de preocuparme.

¿Es un farol su promesa de que dejará la política si Cs solo saca uno o dos escaños el 19J?

Yo siempre cumplo mis compromisos.

Si se produjera esa salida, y después de una campaña que ha hecho tan visibles sus sevillanas con Inés Arrimadas o los pasodobles con Begoña Villacís, ¿se podría decir eso de que le quiten a Juan Marín ‘lo bailao’?

No (risas). Juan Marín es un hombre que vino a la política a hacer todo lo que pudiera por su tierra. Y va a seguir en política haciendo todo lo que pueda por su tierra. Yo no he venido a bailar, aunque me encanta bailar porque soy andaluz. A lo mejor hay otros candidatos o candidatas que ni siquiera saben bailar unas sevillanas. Se visten de flamenca pero no saben bailar unas sevillanas.

¿Con qué resultado positivo se conformaría el 19J: con una permanencia como la del Cádiz o una Copa del Rey como la del Betis?

El resultado al que aspiro es a renovar el Gobierno. Si Ciudadanos es determinante y sus escaños son tan valiosos como para que el cambio continúe en Andalucía, con eso me daría por satisfecho.