Cs descarta hacer primarias en Zaragoza capital

El coordinador nacional de Ciudadanos, Carlos Pérez-Nievas, se ha reunido este viernes con los seis concejales del partido naranja en el Ayuntamiento de Zaragoza. Todos ellos han rehusado "liderar o participar" en las próximas elecciones municipales y el dirigente ha concluido que, en su opinión, "en Zaragoza capital no es el momento de hacer primarias". Se confirman así los temores de algunos críticos, que sospechaban que había movimientos para no hacer esta convocatoria pese a que, en principio, Zaragoza supera el número mínimo de 150 afiliados. No ha negado que no los haya el dirigente nacional, sino que no ve "posible" hacer un proceso "claro y transparente aquí". Lo ha hecho en referencia a un proceso enturbiado por las constantes vinculaciones de algunos cargos institucionales con otras formaciones, sobre todo el PP.

"Hemos tenido una reunión intensa sobre la posición y la realidad del grupo municipal de Zaragoza. Han expresado sus discrepancias con el comité autonómico de Aragón durante este tiempo y sus razones para haber mantenido una posición de tanta discrepancia. Nosotros hemos escuchado su posicionamiento y entendemos parte de lo que ellos dicen, pero no podemos aceptar todos sus planteamientos. Quiero recalcar que ha sido una reunión intensa y complicada pero sincera y clarificadora", ha explicado Pérez-Nievas. El coordinador general de la formación liberal ha incidido en que "ninguno" de los seis concejales de Cs en Zaragoza "está dispuesto a liderar o participar en ninguno de los procesos electorales" con Ciudadanos. "Ellos han dado sus argumentos y es respetable, nada que decir. Pero hay algunas cuestiones que están abiertas, personales de cada uno, y el partido tiene que tener claros los posicionamientos". "Cada uno es libre de acabar donde quiera, incluso en otro partido político. La única premisa que hay para todo eso es abandonar de forma inmediata el acta que consiguió gracias a Cs", ha remarcado el dirigente nacional, que ha dicho "abiertamente" que un proceso de primarias en Zaragoza "con gente que está manifestando que no sabe dónde estará después de ese proceso, no garantiza una elección libre de los candidatos, por lo que trasladaré al comité permanente mis dudas sobre que en Zaragoza capital deba haber un proceso de primarias". Zaragoza, en cualquier caso, tendrá un candidato de Cs al ayuntamiento y, "por supuesto", habrá una lista al Gobierno de Aragón. "Tenemos que hacer un proceso claro y transparente, algo que no veo posible en este momento en Zaragoza. Y a nivel de comunidad autónoma, lo analizaremos y si es conveniente haremos el anuncio de unas primarias más adelante. En este caso "no hay las mismas dudas y si se acuerda hacer un proceso de primarias, eso implica que aquel candidato que resulte elegido será la que vaya a dirigir al partido a nivel autonómico y así será". Ninguno de los ediles municipales ha admitido estar en conversaciones con otras formaciones, "aunque hay declaraciones públicas que no lo dejan tan claro", ha matizado Pérez-Nievas. "Hoy mismo aparece el nombre de Sara Fernández en los medios de información y ya le he dicho a ella que debería contestar con contundencia si eso es verdad o es mentira y no pasa nada". Si no hay primarias, desde el sector crítico de Cs ya han mostrado sus dudas estos días de que el candidato se elija "a dedo", lo cual consideran "un escándalo". La fórmula elegida, según el coordinador nacional del partido, será "a través de un consenso con los afiliados", aunque primero "alguien tendrá que dar el paso de decir que está dispuesto a hacerlo" y si no "habrá que encontrar una persona que se quiera comprometer con Cs. Hay tiempo suficiente". Ataques al PP Pérez-Nievas no ha dejado pasar la oportunidad de criticar al PP. "Estamos asistiendo a un ataque del Partido Popular. Los zaragozanos y los aragoneses tendrán que tener dudas de un partido incapaz de buscar en sus cuadros personas que lideren o conformen sus candidaturas y que tiene que tratar de hacer desaparecer otra opción política para tener posibilidades de ganar. Eso quiere decir que no tiene una mayoría social y tiene claras dudas sobre que ese partido lidere el Gobierno de Aragón o el Ayuntamiento de Zaragoza". "Hacen alarde de personas que van a traspasar a sus filas", ha proseguido el coordinador general. "Estas personas, cualquiera de ellas que salga, no tienen más que hacer una cosa muy sencilla: si aparece su nombre se debe manifestar clarísimamente en contra y dar públicamente su apoyo a esta coalición. O si se está planteando marcharse a otros partidos, abandonar el acta si tiene un cargo público o renunciar a cualquier cargo orgánico si lo tiene".