Clara Ponsatí: ¿cuál es su situación judicial? ¿qué pasará si no se presenta en el Supremo el 24 de abril?

El auto del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que deja en libertad a la 'exconsellera' Clara Ponsatí es tajante: si no comparece el próximo día 24 de abril en el alto tribunal, modificará su situación personal y volverá a ser detenida. La europarlamentaria sabe, por tanto, con claridad meridiana qué le espera si decide dar plantón al magistrado. La duda surge si no acude al requerimiento judicial y está fuera de España.

¿Pueden cambiar aún los términos del auto?

La defensa de Clara Ponsatí, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, tiene previsto recurrir el auto de libertad del magistrado Llarena, que les comunicó por exhorto el juez de guardia de Barcelona, así como la resolución que dictó la semana pasada para confirmar el procesamiento que pesa sobre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto de huidos.

La primera impugnación debe ser resuelta en primera instancia por el propio Llarena, por lo que parece improbable que modifique lo que él mismo ha decidido. La segunda se dirige contra el procesamiento y debe ser presentada ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

En concreto, le corresponderá a Miguel Colmenero, Eduardo de Porres y Vicente Magro. Ninguno de los tres participó en el juicio en el que fueron condenados los líderes del 'procés', pero se antoja difícil que contradigan el criterio de sus compañeros de Sala que, al revisar su sentencia tras la reforma del Código Penal, entendieron que la sedición debía ser ahora contemplada como desobediencia y mantenerse la malversación en su modalidad más grave.

La defensa de Ponsatí argumenta que no cometió delito alguno, ni siquiera por la desobediencia por la que está procesada tras esa reforma del Código Penal, pactada entre el Gobierno y ERC. La fiscalía ha renunciado a recurrir la confirmación de procesamiento, al entenderlo inútil.

¿Se pueden decretar medidas cautelares con una desobediencia?

El delito de desobediencia está penado con penas de hasta dos años de multa e inhabilitación. Como no incluye prisión, esta no se puede imponer de forma cautelar, aunque Ponsatí no comparezca el próximo día 24 de abril, según las fuentes jurídicas consultadas. Por eso Ponsatí era totalmente consciente este martes de que, aunque fuera detenida, su arresto no se prolongaría más que el tiempo necesario para ser conducida a los juzgados, donde se le entregó el auto en el que Llarena regularizaba su situación procesal, anulaba su situación de rebeldía y la orden de detención nacional que tenía en su contra.

¿Puede el juez volver a cursar una euroorden contra ella?

El magistrado no ha reactivado las euroórdenes contra Puigdemont y los huidos que son diputados del Parlamento Europeo. Antes de dar un nuevo paso para tratar de lograr su entrega quiere ver qué dice el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sobre su inmunidad. Aunque en el caso de Ponsatí, al estar solo procesada por desobediencia, no parece factible que se pueda volver a abrir esta vía, aunque no comparezca en el Supremo cuando ha sido citada y se encuentre en el extranjero. Si estuviera en España, se volvería a proceder a su detención, tal y como ocurrió este martes.

La sentencia que se espera de la justicia europea es la que pondrá fin al contencioso que Puigdemont, Toni Comín y Ponsatí mantienen con el propio Parlamento Europeo, al entender que no defendió suficientemente su inmunidad al conceder el suplicatorio cursado por el juez Llarena. Aún no hay fecha para conocer la resolución, pero se espera para las próximas semanas.